Cận cảnh căn hộ chỉ 22m2 ở Sài Gòn của doanh nhân Nguyễn Văn Đực

Chung cư Thái An gồm các tòa nhà Thái An 1,2,3,4 (phường Đồng Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) do Công ty Xây dựng Đất Lành làm chủ đầu tư. Hai chung cư này có diện tích khu đất 19,150 m2, các tòa nhà cao 16 tầng với 780 căn hộ diện tích khá nhỏ, 39 đến 62 m2. Trong đó, chủ đầu tư có chia nhỏ các căn hộ 44 m2 làm đôi, tức là dự án có các căn hộ chỉ 22 m2. Toàn bộ cụm chung cư có 2 hầm để ô tô và xe máy khá rộng. Không gian xanh giữa các tòa nhà. Các block đều có các cửa hàng tạp hóa, cà phê... phục vụ nhu cầu của người dân. Không gian chung của tầng trệt để trẻ em, cư dân vui chơi. Bên trong một căn hộ 22m2 đồ đạc khá nhiều nên chủ căn hộ tận dụng mọi khoảng trống để sắp xếp. Anh Nguyễn Văn Bảo Cường (38 tuổi) chủ căn hộ 44m2 ở chung cư Thái An 4 cho biết đã mua lại căn hộ từ năm 2012 với giá khoảng 680 triệu đồng, trong khi giá chủ đầu tư bán ra ban đầu khoảng 300 - 400 triệu đồng. Phòng khách và bếp của căn hộ anh Cường không lớn và được sắp xếp bằng cách tận dụng không gian của tường để có chỗ sinh hoạt cho gia đình. Riêng phòng ngủ trong căn hộ của gia đình anh Cường khá hẹp nên anh đã sử dụng đệm ngủ để tiết kiệm diện tích. Anh Cường đánh giá căn hộ có giá tiền vừa phải, phù hợp với người có thu nhập thấp và trung bình. “Lúc tôi mua vợ chồng tôi mới mới chỉ có cậu con trai đầu lòng, bây giờ đã sinh thêm một cô con gái. Theo quan điểm của tôi thì căn hộ nhỏ, nhưng nếu biết bố trí đồ đạc khoa học thì vẫn có thể sống vô tư”, anh Cường chia sẻ.



Cuối tháng 4-2010, Công ty địa ốc Đất Lành giới thiệu căn hộ mẫu loại 40m2 dành cho hai người và 20m2 dành cho một người kèm theo bài toán trả góp 2-4 triệu đồng mỗi tháng, tương đương giá khởi điểm từ 300 triệu đồng một căn. Căn hộ mẫu 20-40 m2 đã được xây dựng để mọi người tham quan, đóng góp ý kiến.

Tuy nhiên, dự án thí điểm này đã bị Sở Xây dựng TP HCM "tuýt còi" vì chưa phù hợp với các quy định trong Luật Nhà ở và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, dễ gây ngộ nhận là công ty đang bán căn hộ 20m2.

Sở Xây dựng đã đề nghị Công ty Đất Lành xác nhận và khẳng định rõ mô hình nghiên cứu căn hộ có diện tích 20m2 cho một người nhằm phục vụ cho việc lấy ý kiến xã hội. Đây chỉ là công tác nghiên cứu thị trường để qua đó đề xuất với cấp thẩm quyền về diện tích căn hộ, chứ không phải sản phẩm được phê duyệt bán ra thị trường nhằm tránh gây hiểu nhầm cho khách hàng.

