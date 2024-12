Cách “vung tiền” của người giàu có nhất trong lịch sử nhân loại

Vua Musa Keita I hay còn gọi là Mansa Musa, được xem là người giàu nhất trong lịch sử nhân loại, với khối tài sản khó có thể đo lường được. Ảnh: Internet Mansa Musa là người cai trị Vương quốc Mali, nằm ở phía Tây châu Phi từ năm 1312 - 1337. Ảnh: Getty Ước tính, tài sản của Mansa Musa khi điều chỉnh theo lạm phát hiện nay lên đến hơn 400 tỷ USD, vượt xa Elon Musk (318 tỷ USD), Jeff Bezos (220,3 tỷ USD) và nhiều tỷ phú nổi tiếng khác. Ảnh: Getty Khối tài sản khổng lồ của vua Mansa Musa đến từ việc độc quyền khai thác vàng ở Tây Phi và giao thương trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Ảnh: Vocal Media Tuy nhiên, danh tiếng về sự giàu có của vua Mansa Musa chỉ thực sự được biết đến rộng rãi qua cuộc hành hương đến Mecca vào năm 1324. Ảnh: Getty Với đoàn tùy tùng lên tới 60.000 người bao gồm binh lính, nghệ sĩ và triều đình, cùng hàng nghìn nô lệ, lạc đà và dê, mỗi con lạc đà còn mang theo tới 300 pound vàng, Mansa Musa khiến mọi người trên con đường từ Mali tới Mecca phải kinh ngạc. Ảnh: MGkente Sự hào phóng và cách chi tiêu xa hoa của Mansa Musa, đặc biệt tại Ai Cập, đã gây ra những tác động lớn tới nền kinh tế địa phương. Việc ông phát vàng một cách rộng rãi khiến cho giá trị vàng suy giảm nghiêm trọng, kinh tế Ai Cập phải mất đến 12 năm để phục hồi. Ảnh: Pixels Trên hành trình dài 4.000 dặm, mỗi thành phố Mansa Musa đi qua đều chịu ảnh hưởng bởi giá vàng giảm sâu do sự xuất hiện của ông và đoàn tùy tùng. Ảnh: Getty Các nhà sử học ước tính đoàn hành hương của Mansa Musa chi tiêu tổng cộng hết 12,3 tấn vàng. Ảnh: Youtube Trở về từ cuộc hành hương, Mansa Musa cho xây dựng các công trình lớn để thể hiện sự giàu có của mình. Ông cho xây dựng nhiều nhà thờ Hồi giáo, bao gồm nhà thờ nổi tiếng Djinguereber tại thành phố Timbuktu, do kiến trúc sư người Tây Ban Nha thiết kế với chi phí ước tính 440 pound vàng, tương đương 8 triệu đô la hiện nay. Ảnh: Youtube Mansa Musa qua đời vào năm 1337 nhưng di sản của Mansa Musa vẫn còn mãi với lịch sử. Nhiều nhà sử học cho rằng tài sản của vua Mansa Musa khó có thể đo lường chính xác. Bởi, không có một con số cụ thể nào đủ sức diễn tả hết sự giàu có khổng lồ đó. Ảnh:

