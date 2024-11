Đại gia Việt đi siêu xe đình đám một thời giờ ra sao?

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nức tiếng một thời là người đầu tiên mua xe Rolls-Royce Phantom tại Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam được đưa về cảng hàng không Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 1/2008 và sau đó mang biển số 77L-7777. Ảnh: Tiền phong Đây là chiếc xe đầu tiên được đặt hàng chính hãng với tổng chi phí lên tới 2,3 triệu USD. Trong đó giá tiền đặt mua xe gần 1 triệu USD còn 1,3 triệu USD là tiền các loại thuế. Ảnh: Internet Bà Dương Thị Bạch Diệp từng được biết đến là nữ đại gia bất động sản. Có thời điểm bà sở hữu khối tài sản lên tới 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Tuy nhiên, năm 2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 11/2021, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: VietnamFinance Tương tự, nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền từng nổi tiếng với việc sở hữu chiếc Roll-Royce Phantom trị giá 25 tỷ đồng tại thời điểm mua. Thế nhưng, kể từ khi tậu xe, bà Hiền từng bước rơi vào cảnh long đong, công việc làm ăn thất bát, vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Sau khi “vỡ nợ”, đại gia thủy sản Diệu Hiền phải xuất ngoại với lý do điều trị bệnh. Hiện tại, gia đình nữ đại gia thủy sản có cuộc sống bình yên ở nước ngoài và ít tiếp xúc với truyền thông. Ảnh: FBNV Đại gia Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi bầu Kiên là một trong những cái tên nổi đình nổi đám trong giới ngân hàng. Ảnh: Vietnamnet Năm 2012, bầu Kiên gây chấn động giới chơi xe trong nước khi trở thành 1 trong số 33 chủ nhân của chiếc xe hơi siêu sang Phantom phiên bản năm Rồng do hãng xe Rolls-Royce sản xuất.Uớc tính bầu Kiên phải chi khoảng 40 tỷ đồng để đưa chiếc xe này về nước. Ảnh: Internet Một thời gian ngắn sau đó, bầu Kiên bị khởi tố về 4 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép. Năm 2014, bầu Kiên bị tuyên phạt 30 năm tù. Ảnh: Báo giao thông Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng lò vôi từng nổi tiếng là một tay chơi xe thứ thiệt tại Việt Nam. Tháng 3/2022, Nguyễn Phương Hằng bị bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"... Ảnh: Heyoto Ngày 19/9 vừa qua, sau khi thụ án hơn hai năm, bà Phương Hằng được ra tù trước hạn 3 tháng. 5 ngày sau khi ra tù, bà Nguyễn Phương Hằng được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý tại công ty và khu du lịch Đại Nam. Ảnh: Người lao động

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nức tiếng một thời là người đầu tiên mua xe Rolls-Royce Phantom tại Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam được đưa về cảng hàng không Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 1/2008 và sau đó mang biển số 77L-7777. Ảnh: Tiền phong Đây là chiếc xe đầu tiên được đặt hàng chính hãng với tổng chi phí lên tới 2,3 triệu USD. Trong đó giá tiền đặt mua xe gần 1 triệu USD còn 1,3 triệu USD là tiền các loại thuế. Ảnh: Internet Bà Dương Thị Bạch Diệp từng được biết đến là nữ đại gia bất động sản. Có thời điểm bà sở hữu khối tài sản lên tới 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Tuy nhiên, năm 2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 11/2021, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: VietnamFinance Tương tự, nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền từng nổi tiếng với việc sở hữu chiếc Roll-Royce Phantom trị giá 25 tỷ đồng tại thời điểm mua. Thế nhưng, kể từ khi tậu xe, bà Hiền từng bước rơi vào cảnh long đong, công việc làm ăn thất bát, vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Sau khi “vỡ nợ”, đại gia thủy sản Diệu Hiền phải xuất ngoại với lý do điều trị bệnh. Hiện tại, gia đình nữ đại gia thủy sản có cuộc sống bình yên ở nước ngoài và ít tiếp xúc với truyền thông. Ảnh: FBNV Đại gia Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi bầu Kiên là một trong những cái tên nổi đình nổi đám trong giới ngân hàng. Ảnh: Vietnamnet Năm 2012, bầu Kiên gây chấn động giới chơi xe trong nước khi trở thành 1 trong số 33 chủ nhân của chiếc xe hơi siêu sang Phantom phiên bản năm Rồng do hãng xe Rolls-Royce sản xuất.Uớc tính bầu Kiên phải chi khoảng 40 tỷ đồng để đưa chiếc xe này về nước. Ảnh: Internet Một thời gian ngắn sau đó, bầu Kiên bị khởi tố về 4 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép. Năm 2014, bầu Kiên bị tuyên phạt 30 năm tù. Ảnh: Báo giao thông Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng lò vôi từng nổi tiếng là một tay chơi xe thứ thiệt tại Việt Nam. Tháng 3/2022, Nguyễn Phương Hằng bị bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"... Ảnh: Heyoto Ngày 19/9 vừa qua, sau khi thụ án hơn hai năm, bà Phương Hằng được ra tù trước hạn 3 tháng. 5 ngày sau khi ra tù, bà Nguyễn Phương Hằng được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý tại công ty và khu du lịch Đại Nam. Ảnh: Người lao động