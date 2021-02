Cách trang trí phòng bếp ngày Tết đón năm mới nhiều tài lộc

Ánh sáng tự nhiên là điều quan trọng với căn nhà nói chung và phòng bếp nói riêng. Dù có thể sử dụng ánh sáng nhân tạo để thay thế song ánh sáng tự nhiên giúp cho căn phòng của bạn trông rộng hơn. Ngoài ra ánh sáng còn làm cho căn phòng của bạn dễ chịu, và tươi mát hơn. Những bữa cơm gia đình thường được tổ chức trong phòng ăn. Vì vậy, hãy trang trí cho chiếc bàn ăn của thật đẹp bằng cách trải chiếc khăn trải bàn thật đẹp mắt. Một lọ hoa cắm ở bàn ăn sẽ làm cho không khí ngày tết vui tươi đầm ấm hơn. Bạn cũng có thể trang trí bàn ăn với những bộ chén bát có hoa văn, họa tiết mùa xuân. Bởi theo quan niệm dân gian, màu sắc tươi, rực rỡ mới sẽ đem đến sự vui vẻ, may mắn trong năm mới. Nếu thay mới đồ nội thất phòng bếp, nên chọn một số màu sắc mang lại sự may mắn, phù hợp với ngũ hành bản mệnh. Chẳng hạn, hành Thuỷ màu đen (đen cháy, đen tím, đen xanh đậm, xám…), hành Hỏa màu đỏ ((đỏ sẫm, đỏ cờ, đỏ cam, hồng, tím…) Gia chủ cũng có thể đặt 1,2 chậu cây nhỏ trong nhà bếp để tạo sức hút, ấn tượng. Chậu cây trong bếp đem lại cảm giác bình yên, an nhàn. Đừng quên sắp xếp lại đồ đạc bên trong chiếc tủ lạnh. Những thực phẩm nào còn dùng được thì giữ lại, thực phẩm nào đã hỏng hoặc để lâu thì nên bỏ đi. Nguồn ảnh: Internet Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

