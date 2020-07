Cách phân biệt các loại quả Trung Quốc bán đầy chợ

Gần đây, trên nhiều tuyến đường, chợ dân sinh ở TP HCM bày bán đào mỏ quạ được giới thiệu là có nguồn gốc từ Sa Pa, với giá bán dao động từ 25.000 - 60.000 đồng/kg. Thực chất đây là một loại hoa quả Trung Quốc. Bởi, đào mỏ quạ Sa Pa có số lượng rất ít, chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh và khách du lịch chứ không đóng thùng xốp bán ra các tỉnh khác với số lượng lớn. Hơn nữa, giá một kg đào Sa Pa được vẫn chuyển về TP.HCM khá cao, dao động từ 110.000 – 160.000 đồng/kg với đào loại 1. Đào mỏ quạ Sa Pa có phần đáy quả thường có chỗ nhọn lên và hơi khoằm, kích cỡ trái nhỏ, không đồng đều, đường kính tầm 5-6 cm và nhiều lông. Trong khi đó, đào Trung Quốc to, tròn, đều và đẹp, vỏ trơn láng, nhẵn mịn, lông ít hoặc không có lông. Nho đen không hạt gắn mác nho Ninh Thuận bán đầy chợ mạng với giá dao động từ 50 - 80.000 đồng/kg thực chất cũng là nho Trung Quốc. Nho xanh Ninh Thuận có trái hình cầu, nhỏ bằng đầu ngón tay, các trái tương đối khít nhau, màu xanh đẹp mắt, thịt chắc và dai (dùng tay ấn sẽ thấy săn chắc) có vị ngọt và hơi chua. Loại nho này vỏ dày, có hạt. Trọng lượng từ 200g-500g/chùm. Nho đỏ Ninh Thuận khi chín có màu tím nhạt, ăn hơi rôn rốt chứ không ngọt sắc như nho Trung Quốc. Loại nho này quả nhỏ, tương đối khít nhau, chùm cũng không to. Còn nho hồng là giống nho mới của Ninh Thuận, có đặc điểm quả có hình bầu dục, vỏ dày, có màu hồng tươi ở phần cuối của quả và quả nho lớn hơn rất nhiều so với quả nho đỏ. Trọng lượng từ 1,5 đến 1,8kg/chùm.Mận Trung Quốc cũng là loại quả được bán nhiều tại các chợ. Điểm dễ nhận biết nhất đó là mận Việt quả nhỏ, chín có màu đỏ, không róc hạt, thường có vị thanh. Đặc biệt, toàn bộ mận ở Việt Nam đều hết mùa vào khoảng giữa tháng 7 và cuối tháng 7, vì vậy những loại mận sau đó đều là mận Trung Quốc. Còn mận Trung Quốc quả to hơn, có màu xanh, róc hạt, ăn vào ngọt và mềm ruột, để tủ lạnh thường bị nẫu. Nhãn Hưng Yên quả to, vỏ gai, màu vàng sậm, tươi lâu, cùi nhãn dày và khô, hạt nhỏ nhưng mọng nước, vị thơm ngọt như đường phèn. Trong khi đó, nhãn Trung Quốc thường có vỏ mỏng, rất nhanh thâm, thối. Cùi nhãn dày hơn nhưng hạt cũng to hơn các loại nhãn Việt Nam. Vị ngọt hơn nhưng không có mùi thơm đặc trưng. Xoài Việt Nam vỏ căng bóng, có màu vàng sáng, không bị thâm đen, vỏ nhăn, nhũn. Chín có mùi thơm ngọt đậm, không hắc. Còn xoài Trung Quốc vỏ bên ngoài thường màu xanh không chín vàng nhưng bên trong lại chín vàng, không có vị xoài và nhạt nhẽo, không có vị xoài và ăn nhạt nhẽo. Nguồn ảnh: Internet. Video: Đào Trung Quốc “đội lốt” đào Sa Pa. Nguồn: VTC1

