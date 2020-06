Cách chọn sầu riêng chuẩn nhất, quả nào cũng cơm vàng, hạt lép

Nhiều người cho rằng, sầu riêng quả càng to thì múi càng ngon song thực tế không phải như vậy. Nên chọn quả có chia thành các múi rõ ràng. Múi sầu riêng lồi lên rõ ràng chứng tỏ bên trong cơm sầu rất nhiều, hạt lép. Không nên chọn những quả sầu riêng trông quá cứng nhắc, tròn như bóng bầu dục mà không hề phân chia thành múi hoặc bị vẹo vọ. Đặc biệt, những quả sầu riêng già và bắt đầu chín thường có vỏ ngoài hơi nứt, mùi thơm đặc trưng. Ngoài ra, người mua có thể dựa vào tiếng động khi gõ vào quả sầu riêng. Khi gõ mà thấy tiếng bộp bộp hoặc bịch bịch phát ra rất chắc chắn thì đó là quả có phần cơm dày và hạt lép. Còn khi gõ vào quả mà thấy phát ra tiếng bong bong thì sẽ là quả nhiều hạt. Quả sầu riêng có cơm vàng sữa, hạt lép thì có vỏ màu xanh rêu hoặc màu xanh rêu hanh vàng. Gai sầu riêng cũng cứng và thưa hơn nhiều so với những quả non. Về cuống sầu riêng, chọn quả có phần cuống xanh và cứng tự nhiên. Những quả cuống héo hoặc không có cuống thì đều đã cắt lâu. Quan sát cách tách múi sầu riêng của người bán hàng cũng phần nào tiết lộ về chất lượng của quả sầu riêng. Những quả đã già, chín tới thì phần múi của nó đã tự tách ra và người bán chỉ cần dùng cây khui chuyên dụng nhẹ nhàng tách rất đơn giản. Ngược lại, những quả sầu riêng non thì sẽ rất mất sức mới có thể tách được múi. Muốn biết sầu riêng đã chín hay chưa, hãy dùng 2 ngón tay ép 2 gai sầu riêng, nếu thấy nghiêng vào nhau và có độ mềm là sầu đã chín. Nguồn ảnh: Internet Video: Xôn xao sầu riêng giá rẻ ăn quả trả hạt. Nguồn: VTC Now

Nhiều người cho rằng, sầu riêng quả càng to thì múi càng ngon song thực tế không phải như vậy. Nên chọn quả có chia thành các múi rõ ràng. Múi sầu riêng lồi lên rõ ràng chứng tỏ bên trong cơm sầu rất nhiều, hạt lép. Không nên chọn những quả sầu riêng trông quá cứng nhắc, tròn như bóng bầu dục mà không hề phân chia thành múi hoặc bị vẹo vọ. Đặc biệt, những quả sầu riêng già và bắt đầu chín thường có vỏ ngoài hơi nứt, mùi thơm đặc trưng. Ngoài ra, người mua có thể dựa vào tiếng động khi gõ vào quả sầu riêng. Khi gõ mà thấy tiếng bộp bộp hoặc bịch bịch phát ra rất chắc chắn thì đó là quả có phần cơm dày và hạt lép. Còn khi gõ vào quả mà thấy phát ra tiếng bong bong thì sẽ là quả nhiều hạt. Quả sầu riêng có cơm vàng sữa, hạt lép thì có vỏ màu xanh rêu hoặc màu xanh rêu hanh vàng. Gai sầu riêng cũng cứng và thưa hơn nhiều so với những quả non. Về cuống sầu riêng, chọn quả có phần cuống xanh và cứng tự nhiên. Những quả cuống héo hoặc không có cuống thì đều đã cắt lâu. Quan sát cách tách múi sầu riêng của người bán hàng cũng phần nào tiết lộ về chất lượng của quả sầu riêng. Những quả đã già, chín tới thì phần múi của nó đã tự tách ra và người bán chỉ cần dùng cây khui chuyên dụng nhẹ nhàng tách rất đơn giản. Ngược lại, những quả sầu riêng non thì sẽ rất mất sức mới có thể tách được múi. Muốn biết sầu riêng đã chín hay chưa, hãy dùng 2 ngón tay ép 2 gai sầu riêng, nếu thấy nghiêng vào nhau và có độ mềm là sầu đã chín. Nguồn ảnh: Internet Video: Xôn xao sầu riêng giá rẻ ăn quả trả hạt. Nguồn: VTC Now