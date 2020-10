Cá hồi 170 nghìn/kg: Trôi nổi “hết đát”... phân biệt loại ngon thế nào?

Cá hồi vốn được xem là "món ăn nhà giàu" khi có giá dao động từ vài trăm đến gần triệu đồng/kg (tùy loại). Ảnh: Facebook. Tuy nhiên, gần đây trên thị trường xuất hiện cá hồi Nauy, Chile cắt khúc hay phile, được quảng cáo và rao bán rất nhiều với giá rẻ giật mình, chỉ khoảng 170.000-200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Người bán cho biết, đây đều là hàng mới tươi ngon, do đầu mối đặt số lượng lớn nên có giá rẻ. Ảnh: Facebook. Dù vậy, nhiều bà nội trợ vẫn không khỏi thắc mắc, liệu cá hồi giá rẻ này có tươi ngon đảm bảo, đúng nguồn gốc như lời người bán quảng cáo? Ảnh: Facebook. Theo chủ một cửa hàng thực phẩm ở Hà Nội, cá hồi Nauy, Chile tươi mới nhập về có giá khá cao, không thể có giá rẻ như vậy. Ảnh: Facebook. Nhiều khả năng cá hồi cắt khúc nhập khẩu giá rẻ như vậy có thể do hạn sử dụng gần hết hoặc để quá lâu không tiêu thụ được. Vì vậy, người tiêu dùng cần lưu ý cách chọn cá hồi tươi ngon để không bị mua phải hàng kém chất lượng. Ảnh: Facebook. Một trong những đặc điểm để nhận biết cá hồi tươi ngon là mang màu hồng, dính chặt với hoa khế và ít nhớt. Ảnh: Facebook. Ngược lại thì những con cá hồi đã để tủ đông lâu ngày thì mang sẽ có màu thâm đen, không dính chặt với hoa khế và sẽ có nhiều nhớt. Ảnh: Internet Một phần cũng rất dễ nhận biết cá hồi ngon là mắt cá, mắt cá tươi còn lồi và trong suốt giác mạc vẫn còn độ đàn hồi tốt. Còn đối với cá hồi ươn lâu ngày thì mắt cá đã chuyển sang màu đục và lõm vào trong hốc mắt. Ảnh: Internet Về phần thịt cá, cá hồi phile tươi sẽ có màu cam đỏ tự nhiên của máu, thịt cá chắc và có độ đàn hồi chứ không bị bở hay liên kết giữ các thớ cá bị đứt, màu như cá hồi đông lạnh. Ảnh: Internet Hơn nữa, nếu cá có mùi tanh nồng đến khó chịu, mùi tanh khác lạ so với cá bình thường hay mùi hơi chua thì miếng cá đó đã ươn. Ảnh: Internet Video: Mua cá hồi từ ATM, tại sao không? Nguồn: VTV24

Cá hồi vốn được xem là "món ăn nhà giàu" khi có giá dao động từ vài trăm đến gần triệu đồng/kg (tùy loại). Ảnh: Facebook. Tuy nhiên, gần đây trên thị trường xuất hiện cá hồi Nauy, Chile cắt khúc hay phile, được quảng cáo và rao bán rất nhiều với giá rẻ giật mình, chỉ khoảng 170.000-200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Người bán cho biết, đây đều là hàng mới tươi ngon, do đầu mối đặt số lượng lớn nên có giá rẻ. Ảnh: Facebook. Dù vậy, nhiều bà nội trợ vẫn không khỏi thắc mắc, liệu cá hồi giá rẻ này có tươi ngon đảm bảo, đúng nguồn gốc như lời người bán quảng cáo? Ảnh: Facebook. Theo chủ một cửa hàng thực phẩm ở Hà Nội, cá hồi Nauy, Chile tươi mới nhập về có giá khá cao, không thể có giá rẻ như vậy. Ảnh: Facebook. Nhiều khả năng cá hồi cắt khúc nhập khẩu giá rẻ như vậy có thể do hạn sử dụng gần hết hoặc để quá lâu không tiêu thụ được. Vì vậy, người tiêu dùng cần lưu ý cách chọn cá hồi tươi ngon để không bị mua phải hàng kém chất lượng. Ảnh: Facebook. Một trong những đặc điểm để nhận biết cá hồi tươi ngon là mang màu hồng, dính chặt với hoa khế và ít nhớt. Ảnh: Facebook. Ngược lại thì những con cá hồi đã để tủ đông lâu ngày thì mang sẽ có màu thâm đen, không dính chặt với hoa khế và sẽ có nhiều nhớt. Ảnh: Internet Một phần cũng rất dễ nhận biết cá hồi ngon là mắt cá, mắt cá tươi còn lồi và trong suốt giác mạc vẫn còn độ đàn hồi tốt. Còn đối với cá hồi ươn lâu ngày thì mắt cá đã chuyển sang màu đục và lõm vào trong hốc mắt. Ảnh: Internet Về phần thịt cá, cá hồi phile tươi sẽ có màu cam đỏ tự nhiên của máu, thịt cá chắc và có độ đàn hồi chứ không bị bở hay liên kết giữ các thớ cá bị đứt, màu như cá hồi đông lạnh. Ảnh: Internet Hơn nữa, nếu cá có mùi tanh nồng đến khó chịu, mùi tanh khác lạ so với cá bình thường hay mùi hơi chua thì miếng cá đó đã ươn. Ảnh: Internet Video: Mua cá hồi từ ATM, tại sao không? Nguồn: VTV24