Bóng đèn Điện Quang lên phương án lỗ do COVID-19, không chia cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của CTCP Bóng đèn Điện Quang (HoSE: DQC) ngày 9/5 đã thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.



Trong năm 2020, DQC trình phương án kinh doanh với 2 kịch bản, trong đó có kịch bản kinh doanh thua lỗ.

Đối với kịch bản 1, Công ty nhận định dịch COVID-19 tại Việt Nam sẽ được kiểm soát và ảnh hưởng quá độ đến hết quý 2; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trở lại bình thường vào quý 3/2020. Đối với kịch bản 2, giả định diễn biến sẽ chậm hơn 1 quý so với kịch bản đầu tiên.

Nguồn: Nghị quyết DQC.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo DQC cũng trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt cho năm 2019 với tỷ lệ 10%. Tuy nhiên, Công ty sẽ không trả cổ tức cho năm 2020, khi kết quả kinh doanh nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Tổng kết trong năm 2019 vừa qua, Công ty ghi nhận 825 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với cùng kỳ và thực hiện 69% kế hoạch, nguyên nhân được cho là đã chủ động ngưng sản xuất đèn huỳnh quang tube và giảm các sản phẩm truyền thống có sản lượng tiêu thụ lớn nhưng công nghệ lạc hậu, không thân thiện với môi trường để tập trung nguồn lực vào những sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh.

Khi được hỏi về khoản tiền 37 tỷ đồng, Ban lãnh đạo DQC cho biết khoản 37 tỷ đồng không phải là khoản phải thu, trước đây Công ty đã hạch toán vào thu nhập từ khoản thời gian 2005-2008,2009. Khi Tổng Cục Thuế kiểm tra và ra quyết định thu khoản này, Công ty đã tiền hành khiếu nại.

Trong lúc chờ ý kiến xử lý, các khoản “phải thu ngắn hạn khác” liên quan sẽ được ghi nhận giảm xuống, đồng thời, đưa vào nguồn “quỹ đầu tư phát triển được trích hàng năm từ lợi nhuận chưa phân phối”.

Gần đây, Tổng Cục Thuế phản hồi khiếu nại là vẫn giữ nguyên quyết định. Khoản 37 tỷ này được trình Đại hội để trích từ quỹ đầu tư phát triển nên không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận.

Giải đáp về giải pháp cụ thể để cải thiện tình hình hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Hồ Quỳnh Hưng cho biết, trước đây, sản xuất đèn huỳnh quang đòi hỏi công nghệ cao nhiều hơn và việc nhập khẩu đèn huỳnh quang từ Trung Quốc về bán bị đánh thuế 25% nên DQC có lợi thế lớn, nhưng bây giờ nhập khẩu cũng như việc sản xuất đèn LED vô cùng dễ dàng không cần đòi hỏi công nghệ như đèn huỳnh quang đã khiến tính cạnh tranh của thị trường điện tăng lên.

Từ năm 2016, Hội đồng quản trị đã nhận thấy được tình hình này, nên đã có những giải pháp khác thông qua dịch vụ và công nghệ thông minh, sau này không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn cung cấp giải pháp chiếu sáng cụ thể đến từng khác hàng.

Một giải pháp khác là chuyển hướng từ sản xuất sản phẩm thông thường sang sản phẩm có yếu tố thông minh. Trước đây, mình thành công với đèn huỳnh quang cũng là nhờ yếu tố này. Đó là lý do DQC đầu tư xây dựng nhà máy mới để bắt đầu sản xuất ra các sản phẩm thông minh.

Trong quý 1 vừa rồi, lợi nhuận giảm 65% so với cùng kỳ chỉ còn hơn 3 tỷ đồng do chi phí tài chính tăng cao do giá cổ phiếu bị giảm mạnh bởi đại dịch nên Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn theo quy định. Chi phí quản lý tăng do công ty phân bổ chi phí bản quyền phần mềm ERP cũng như phát sinh thêm chi phí phòng dịch bệnh COVID-19.