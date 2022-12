Bỏ tiền tỷ mua nhà nhưng bị “người lạ” khóa cổng không thể vào

Mới đây, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được đơn kêu cứu của anh Mai Văn Tùng (SN 1991, địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội). Đơn phản ánh về việc anh Tùng mua nhà đất đấu giá tại xóm Đầm Chùa (thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) nhưng khi dọn đến ở thì thấy có người khác khóa cổng, khiến anh không thể vào nhà.

Có nhà nhưng không thể vào

Theo đơn phản ánh, năm 2019, thông qua cuộc đấu giá tài sản Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu tổ chức, anh Tùng trúng đấu giá quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận số AL 284890 với giá trên 1,3 tỷ đồng. Căn nhà có số vào sổ 2788/01387/2007/QĐ-UBND do UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) cấp ngày 31/12/2007 cho ông Phạm Văn Chính và bà Nguyễn Thị Nga. Khu nhà đất này có địa chỉ tại xóm Đầm Chùa, thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Biên bản của Chi cục THADS Thanh Trì thể hiện rõ tài sản và phần nhà đất do anh Mai Văn Tùng trúng đấu giá.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì (THADS) và anh Mai Văn Tùng lập ngày 13/01/2020 ghi rõ: “Thửa đất có diện tích 137m2 là đất ở lâu dài; Tài sản gắn liền với đất gồm có nhà ở xây gạch 1 tầng diện tích 60m2;

Tài sản gắn liền với đất chưa được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thực tế gồm: Một phần nhà mái tôn xây năm 2002, tường xây gạch diện tích khoảng 8,7m2; 01 mái tôn diện tích khoảng 10,3m2; 01 nhà bê tông 2 tầng tường xây gạch nền lát gạch men khoảng 84,4m2 và công trình khép kín, cửa chính phía trong bằng nhôm kính, phía ngoài cửa sắt; 01 sân bê tông diện tích 33,6m2”.

Hợp đồng mua đấu giá tài sản giữa Chi cục THADS Thanh Trì và anh Mai Văn Tùng ghi rõ phần nhà tôn là tài sản thuộc sở hữu của anh Tùng.

Đến ngày 22/9/2020, anh Tùng được cơ quan THADS Thanh Trì bàn giao tài sản. Sau đó anh đã sang tên và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Điều bất ngờ xảy ra khi anh Tùng trở lại thửa đất và chuẩn bị dọn đến căn nhà mà mình đứng tên để ở thì phát hiện có người lạ đã phá khóa cổng, vào ở bên trong khu đất và ở nhà mái tôn cấp 4 từ bao giờ. Ngay sau đó, anh Tùng đã trình báo sự việc đến Công an xã Ngũ Hiệp, Công an huyện Thanh Trì. Tuy nhiên anh cho biết, sau hơn 2 năm sự việc vẫn không được giải quyết, “người lạ” vẫn vô tư “sinh sống” nhất định không chịu mở cổng.

Anh Tùng nói rằng, người sinh sống bên trong đang sử dụng bất hợp pháp tài sản trên đất mà anh đã trúng đấu giá hợp pháp.

Anh Tùng cho rằng việc “người lạ” sinh sống trên phần đất lưu không trong khu nhà đất anh trúng đấu giá, rồi khóa cổng khiến anh không thể vào căn nhà và khu đất là đang vi phạm pháp luật.

Công an ra thông báo bất ngờ?

Nhằm đa chiều, khách quan các thông tin phản ánh ngày 6/12, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã đến ghi nhận hiện trạng khu đất tại xóm Đầm Chùa (thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì thấy, cánh cổng sắt ra vào khu đất bị khóa trái.

Bên trong căn nhà mái tôn cấp 4 dựng sát với cửa ra vào, nằm phía trước căn nhà chính, có người và vật nuôi ở. Phóng viên cũng đã gọi cửa nhiều lần nhưng người bên trong nhà không trả lời. Sau gần nửa tiếng chờ đợi vẫn không có ai đi ra, phóng viên đành phải rời đi.

Khu nhà đất của anh Tùng không có lối đi vì cổng bị “người lạ” khóa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết, sau khi nhận được đơn kêu cứu của anh Tùng, Công an huyện Thanh Trì có Thông báo số 15/TB-CSDT-ĐTTH ngày 12/01/2022 cho rằng, khu vực “người lạ ở” mà anh Tùng phản ánh là đất lưu không, đây là diện tích mà gia đình ông Phạm Văn Chính (chủ cũ) vẫn sử dụng từ trước đến nay.

Thông báo của Công an Thanh Trì nêu: “Ngày 22/9/2020, ông Mai Văn Tùng nhận bàn giao từ Cơ quan THADS Thanh Trì Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 31 thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì với diện tích 137m2. Ông Phạm Văn Chính và vợ là bà Nguyễn Thị Nga (chủ cũ) đã chấp hành việc bàn giao tài sản cho ông Mai Văn Tùng theo quyết định cưỡng chế của cơ quan THA. Phía đông của diện tích đất bàn giao tiếp giáp với đường gom đê, diện tích đất này gia đình ông Phạm Văn Chính vẫn sử dụng từ trước đến nay”.

Đáng chú ý, thông báo có đoạn nêu rằng: “Để vào diện tích đất mà ông Tùng được bàn giao chỉ có một lối đi duy nhất là đi qua phần đất cơ đê mà nhà ông Chính vẫn sử dụng. Phần đất cơ đê này là nguồn gốc đất lưu không thuộc đất công”.

Tại thông báo này, Công an huyện Thanh Trì cho rằng: “Xét thấy sự việc trình báo của ông Tùng liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Ngũ Hiệp ” nên chuyển đơn và tài liệu cho UBND xã Ngũ Hiệp giải quyết theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên, anh Mai Văn Tùng cho rằng, khu vực đất lưu không trước phần đất mà anh trúng đấu giá là của Nhà nước nhưng tài sản xây dựng trên diện tích này theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải là tài sản thuộc sở hữu của anh nên việc người khác sử dụng, hay đập phá là hành vi vi phạm pháp luật.

Hơn nữa, đây là lối duy nhất đi vào căn nhà anh Tùng, nếu lối đi này là đất lưu không thì chỉ có anh mới có quyền sử dụng, khi nào Nhà nước thu hồi anh sẽ bàn giao. Việc “người lạ” sinh sống trên phần đất này, rồi khóa cổng khiến anh không thể vào căn nhà và khu đất đã trúng đấu giá là đang vi phạm pháp luật.

“Trường hợp của tôi các công trình xây dựng bao gồm nhà cấp 4 đằng trước, tường bao cây xanh và công trình đằng sau được xây dựng trên đất lưu không… Tài sản này đã được Chi cục THADS Thanh Trì và cơ quan chức năng bàn giao cho tôi gọi chung là tài sản gắn liền với đất, tại hợp đồng và các văn bản của Chi cục THADS Thanh Trì đều ghi rõ... Vậy tại sao họ lại ở đó, họ ở đất trên có giấy tờ gì chứng minh? Không lẽ tôi mua nhà mà không có lối vào? Đây là hành vi phá hoại tài sản và xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp”, anh Tùng bức xúc phản ánh.

Liên quan đến sự việc, ngày 6/12/2022, phóng viên đã đến liên hệ làm việc với Công an xã Ngũ Hiệp. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các giấy tờ của phóng viên, một cán bộ tại đây cho biết Công an xã Ngũ Hiệp “không có quyền phát ngôn”, rồi hướng dẫn phóng viên liên hệ với Công an huyện Thanh Trì.

Cùng ngày, phóng viên đã đến liên hệ và đặt lịch với lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì. Tuy nhiên, đến nay (ngày 14/12/2022), phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

Trước sự việc trên, thiết nghĩ UBND TP Hà Nội, huyện Thanh Trì, xã Ngũ Hiệp cùng các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc làm rõ, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân, an ninh trật tự trên địa bàn, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.