Bình Dương: Gói thầu xây lắp gần 13 tỷ ở Bến Cát về tay ai?

Duy nhất một liên danh dự thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 8/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Bến Cát đã hoàn thành mở thầu gói thầu xây lắp, trị giá hơn 12,753 tỷ đồng; duy nhất liên danh Đại Thành Lộc - Đại Minh - Toàn Phát dự thầu với giá 12,689 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Được biết, gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp BTNN tuyến đường từ QL13 (bà 6 Tòng) đến đường ĐT741, phường Tân Định, có tổng mức đầu tư hơn 14,936 tỷ đồng. Dự án được UBND TX. Bến Cát (nay là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phê duyệt tại Quyết định số 4258/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Bến Cát chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Dự án được đầu tư nhằm cải thiện tình trạng đường hiện hữu là mặt đường cấp thấp, hư hỏng nhiều đoạn, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu; cải thiện môi trường sống, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có chiều dài 1.680 m, được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014: Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế đường cấp C; chiều rộng mặt đường 7 m, chiều rộng lề đường 0 - 1 m; vân tốc thiết kế 15 km/h; độ dốc lớn nhất 5%; tải trọng thiết kế 2,5 tấn...

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,936 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng sau thuế hơn 12,753 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 342 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 957,1 triệu đồng; chi phí khác hơn 430 triệu đồng; chi phí dự phòng hơn 453 triệu đồng.

Gói thầu được tổ chức mời thầu ngày 22/4 với hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách TX. Bến Cát.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Liên danh Đại Thành Lộc - Đại Minh - Toàn Phát (Công ty TNHH Xây dựng xuất nhập khẩu Đại Thành Lộc là đại diện chính).

Công ty TNHH Xây dựng xuất nhập khẩu Đại Thành Lộc (địa chỉ tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2014 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh xây lắp, phi tư vấn; người đại diện pháp luật là bà Đỗ Bạch Thu.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2017 đến nay, nhà thầu đã tham gia 73 gói thầu, trúng 64 gói, trượt 2 gói, 5 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 99,225 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập gần 89 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 10 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng của một số bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước tấn, trúng 19/21 gói thầu; Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thảo Điền, trúng 7/10 gói thầu; Công ty TNHH Quản lý tư vấn Thảo Nguyên, trúng 8/8 gói thầu; Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC, trúng 6/7 gói thầu...

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Nâng cấp BTNN tuyến đường từ QL13 (bà 6 Tòng) đến đường ĐT741, phường Tân Định, là gói thầu đầu tiên nhà thầu này tham dự năm 2024.

Năm 2023, công ty tham gia 4 gói thầu, trúng 3 gói, đều tại Bình Dương:

Kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC

Gói thầu thi công xây dựng, có giá 1,627 tỷ đồng (giá gói thầu 1,644 tỷ đồng), thuộc KHLCNT sửa chữa Trường THCS và THPT Minh Hòa (trong vai trò độc lâp);

Gói thầu xây lắp, có giá 4,257 tỷ đồng (giá gói thầu 4,334 tỷ đồng), thuộc KHLCNT duy tu, chỉnh trang tuyến đường Phú An - An Tây - ĐH 609 (trong vai trò độc lập), do Phòng Quản lý đô thị TX. Bến Cát làm chủ đầu tư;

Gói thầu xây lắp, có giá 4,144 tỷ đồng (giá gói thầu 4,230 tỷ đồng), thuộc Dự án Đường từ Trạm Y tế xã An Điền đến Trường THCS An Điền, TP. Bến Cát (trong vai trò liên danh), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Bến Cát làm chủ đầu tư.

Năm 2022, đơn vị tham gia 9 gói thầu, trúng cả 9. Trong đó, có gói thầu xây lắp và thiết bị với giá 4,682 tỷ đồng (giá gói thầu 4,705 tỷ đồng), thuộc Dự án Cải tạo khuôn viên trụ sở UBND TX. Bến Cát, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bến Cát làm chủ đầu tư…