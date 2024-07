Bình Dương: Gói mua sắm thiết bị trường An Lập về tay ai?

Cuộc đua 'song mã'

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Trường Trung học cơ sở An Lập được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định 2505/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 với tổng mức đầu tư hơn 80,490 tỷ đồng.

Nguồn MSC

UBND tỉnh Bình Dương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC tổ chức mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường Trung học cơ sở An Lập (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Bình dương phê duyệt tại Quyết định 1101/QĐ-UBND ngày 19/4/2024, gói thầu mua sắm thiết bị có giá 3,978 tỷ đồng (sau đó được điều chỉnh dự toán lên 5,384 tỷ đồng). Theo Biên bản mở thầu đã được công bố ngày 4/7 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Gói thầu có 2 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Tích hợp Dữ liệu dự thầu với giá 3,662 tỷ đồng; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dương Bình dự thầu với giá 5,265 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tích hợp Dữ liệu có địa chỉ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai), thành lập năm 2004 với loại hình công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Theo tìm hiểu của PV tháng 7/2014 đến nay, nhà thầu đã tham gia khoảng 56 gói trúng 48 gói, trượt 2 gói, 6 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 143,480 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 103,958 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 39,522 tỷ đồng.

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả gói thầu thiết bị thuộc dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Bình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư; Gói thiết bị (GĐ2) thuộc dự án trường THCS Tân Hạnh do Ban quản lý dự án Biên Hòa làm chủ đầu tư; và Gói thầu Thiết bị thuộc dự án Trụ sở Đảng ủy HĐND – UBND - UBMTTQVN phường Tân Đông Hiệp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dương Bình có địa chỉ tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, thành lập năm 2005 với loại hình Công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Dương Hoàng Hải.

Theo tìm hiểu của PV, từ tháng 10/2014 đến nay nhà thầu tham gia khoảng 56 gói trúng 36 gói, trượt 15 gói, 5 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 352,973 tỷ đồng (với hơn 572 triệu đồng là các gói chỉ định thầu), trong đó với vai trò độc lập hơn 69,255 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 283,718 tỷ đồng.

Nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói thầu thiết bị thuộc dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Bình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư.

Mới đây (10/7), UBND TP Thủ Dầu Một đã phê duyệt Quyết định 3501/QĐ-UBND, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua sắm trang thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ cho Liên danh Công ty Hoa Lư - Dương Bình (Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dương Bình và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Hoa Lư) trúng thầu với giá 12,999 tỷ đồng (giá gói thầu 13,815 tỷ đồng) thực hiện 60 ngày.