Bên trong biệt thự của Xemesis và Xoài Non trước khi chia tay

Mới đây, Xemesis và Xoài Non xác nhận thông tin ly hôn sau 4 năm kết hôn. Được biết, Xoài Non đã dọn ra khỏi biệt thự trong khu nhà giàu - nơi cô từng sống với Xemesis. Ảnh: Dân Việt Trước khi ly hôn, Xemesis - Xoài Non thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trong căn biệt thự tiền tỷ được Xemesis "xuống tiền" mua lúc mới cưới. Ảnh chụp màn hình Biệt thự của Xemesis tọa lạc tại quận 2 (TP HCM) gồm 4 tầng, có 6 phòng ngủ và 7 phòng tắm. Ảnh chụp màn hình Từ cửa bước vào là một tủ đồ lớn trưng bày những đôi giày hiệu và rượu quý. Ảnh chụp màn hình Sâu vào bên trong là không gian nhà bếp nổi bật với chiếc bàn ăn bằng đá nặng hơn 100kg. Ảnh chụp màn hình Không gian tiếp khách tại tầng 1 được thiết kế theo phong cách châu Âu với gam màu trắng - be chủ đạo. Ảnh chụp màn hình Ấn tượng nhất là phòng làm việc của nam streamer với dàn máy tính xịn xò. Ảnh chụp màn hình Tầng 3 là khu vực dành riêng để nghỉ ngơi và phòng ngủ master. Ảnh chụp màn hình Không giữ lại kiến trúc 3 phòng ngủ như tầng 2, Xemesis đập thông toàn bộ tường để biến thành một không gian thống nhất tạo cho Xoài Non một chiếc tủ quần áo cực lớn. Ảnh chụp màn hình Xemesis cho biết Xoài Non sở hữu hơn 600 bộ đồ và nhiều loại phụ kiện khác. Ảnh chụp màn hình Tầng cuối cùng là phòng tập gym của Xemesis. Ảnh chụp màn hình Phòng gym rộng rãi, được trang bị đầy đủ các dụng cụ, máy tập, chẳng khác phòng tập chuyên nghiệp. Ảnh chụp màn hình Chuyển khỏi căn biệt thự tiền tỷ, Xoài Non được cho là sống trong một căn hộ chung cư. Ảnh chụp màn hìnhCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

