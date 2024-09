Bình Dương: Công ty Hùng Minh - nhà thầu quen mặt tại UBND xã An Lập

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh (địa chỉ tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2007; ông Phan Công Minh là người đại diện pháp luật.



Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/10/2014; đã tham gia 26 gói thầu, trúng 24 gói; tổng giá trị trúng thầu hơn 139,3 tỷ đồng (có trên 39,5 tỷ đồng trúng độc lập, hơn 489 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty thường xuyên trúng thầu tại UBND xã An Lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng… Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC, Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Greencom…

Riêng tại UBND xã An Lập, từ năm 2023 đến ngày 4/9/2024, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh đã trúng 6 gói thầu xây lắp, trong đó 5/6 gói một mình tham gia và trúng, 1 gói được chỉ định thầu. Cụ thể:

UBND xã An Lập đã phê duyệt Quyết định số 220/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng thầu với giá 404.382.623 đồng, thực hiện trong 60 ngày. Nguồn: MSC

Ngày 4/9/2024, tại gói thầu thi công xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường GTNT nhánh 1, An Lập 23, đoạn từ nhà bà Trinh đến lô cao su, ấp Chót Đồng, xã An Lập; UBND xã An Lập đã phê duyệt Quyết định số 220/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng thầu với giá 404.382.623 đồng, thực hiện trong 60 ngày. Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Nguồn: MSC

Ngày 22/8/2024, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh được UBND xã An Lập chỉ định thầu trúng gói thầu - thuộc Dự án Nâng cấp sỏi đỏ đường GTNT nhánh 3, An Lập 49, ấp Hố Cạn, xã An Lâp, huyện Dầu Tiếng, với giá 489.623.806 đồng (giá gói thầu 489.623.806 đồng) thực hiện trong 60 ngày.

Ngày 22/2/2024, UBND xã An Lập đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng gói thầu - thuộc Dự án Bê tông nhựa đường GTNT, đoạn từ ngã 3 nhà bà Lệ đi Nghĩa địa ấp Hàng Nù, xã An Lập, với giá 2.024.216.799 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Ngày 26/1/2024, tại gói thầu thi công, xây lắp - thuộc Dự án Bê tông nhựa đường GTNT, từ đường ĐT.748 đến nhà ông Chung, ấp Hố Cạn, xã An Lập, UBND xã An Lập đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng thầu với giá 1.306.716.324 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Chỉ trong ngày 3/4/2023, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh được UBND xã An Lập phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp (duy nhất tham gia và trúng):

Nguồn: MSC

Gói thầu - thuộc Dự án Bê tông nhựa đường GTNT, từ ĐT.748 nhà ông Linh, ấp Bàu Khai, xã An Lập; ngày 3/4/2023, UBND xã An Lập đã phê duyệt Quyết định số 186/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng thầu với giá 1.553.417.511 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Gói thầu - thuộc Dự án Bê tông nhựa đường GTNT, từ nhà ông Tố đi xã Định Hiệp, ấp Đất Đỏ, xã An Lập; ngày 3/4/2023, UBND xã An Lập đã phê duyệt Quyết định số 187/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng thầu với giá 1.382.698.132 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Trước đó, công ty trúng: Gói thầu - thuộc Dự án Nâng cấp bê tông nhựa đường GTNT, từ nhà ông Cấm đến đất bà Trọng, ấp Hố Cạn, xã An Lập; sửa chữa, cải tạo - hạng mục “nhà vệ sinh, phòng họp khối đoàn thể, cống thoát nước, cổng, hàng rào”… của UBND xã An Lập.

Mới nhất, ngày 13/9/2024, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng 2 gói thầu xây lắp, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng:

Gói thầu thi công xây lắp - thuộc KHLCNT sửa chữa Trường Mầm non Bến Súc; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng thầu với giá 681.095.211 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu - thuộc KHLCNT sửa chữa Trường THCS Long Hòa; ngày 13/9/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng đã phê duyệt Quyết định số 94/QĐ-PGDĐT, theo đó Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng thầu với giá 753.906.684 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Ngày 4/9/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh trúng gói thầu thuộc KHLCNT sửa chữa Trường Mầm non Định Thành với giá 654.997.470 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Trước đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại cầu đường Hùng Minh đã trúng gói thầu - thuộc Dự án Duy tu, sửa chữa đường ĐT.744, đoạn qua huyện Dầu Tiếng, của Phòng Quản lý đầu tư huyện Dầu Tiếng, với giá trúng thầu 2.538.613.679 đồng, thực hiện trong 90 ngày…