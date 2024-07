Bình Dương: Chỉ 1 liên danh dự gói thầu xây lắp tại phường An Tây

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Xây dựng mương thoát nước đường An Tây 045 (Xẻo Cụt), xã An Tây (nay là phường An Tây) được UBND TP Bến Cát phê duyệt tại Quyết định 1253/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 với tổng mức đầu tư 2,570 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, cải thiện môi trường sống cho người dân khu vực, góp phần tăng nhanh tốc độ đô thị hoá trên địa bàn.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

UBND TP Bến Cát giao UBND phường An Tây chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tân tổ chức mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức 'Một giai đoạn một túi hồ sơ'.

Gói thầu được UBND phường An Tây đóng thầu lần 1 vào 9h00 ngày 13/6/2024, đến 10h23 ngày 13/6/2024, UBND phường An Tây quyết định chấp thuận gia hạn thời điểm đóng mở thầu đến 9h00 ngày 18/6/2024 nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây lắp thuộc công trình: Xây dựng mương thoát nước đường An Tây 045 (Xẻo Cụt), phường An Tây đồng thời gian hạn thời gian bảo lãnh dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày).

Theo Biên bản mở thầu đã được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 09h27 ngày 18/6/2024, gói thầu Xây lắp thuộc dự án Xây dựng mương thoát nước đường An Tây 045 (Xẻo Cụt), phường An Tây có giá 2,230 tỷ đồng. Duy nhất Liên danh Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Anh Long - Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Đô Thành dự thầu với giá 2,228 tỷ đồng, (sau điều chỉnh giảm còn 2,183 tỷ đồng).

Để tìm hiểu về tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, PV chúng tôi đã liên hệ với UBND phường An Tây thì được biết: "Trong quá trình thực hiện đăng thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì chỉ có Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Long và Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành tham gia dự thầu. Để đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công khai, công bằng. Ngày 13/6/2024 UBND phường căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, tiếp tục gia hạn thời điểm đóng, mở thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu, tuy nhiên sau khi hết thời gian gia hạn, chỉ có 01 nhà thầu trên tham dự. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng chủ trương tiến độ dự án đã phê duyệt, UBND phường căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP để chấp thuận cho phép bên mời thầu được mở thầu ngay đến tiến hành đánh giá lựa chọn nhà thầu gói Xây lắp thuộc dự án Xây dựng mương thoát nước đường An Tây 045 (Xẻo Cụt), xã An Tây".

Tới thời điểm hiện tại (01h21 ngày 14/7/2024), gói thầu vẫn đang trong trạng thái xét thầu.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long (địa chỉ khu phố 2, phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2005 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ông Đỗ Anh Long là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 3/2/2015 đến nay đã tham gia 42 gói thầu, trong đó trúng 37 gói, trượt 3 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 79,118 tỷ đồng (có trên 451 triệu đồng là các gói chỉ định thầu), trong đó với vai trò độc lập gần 53 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 26,169 tỷ đồng. Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Greencom, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một …

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng hoa viên thửa đất số 2039, tờ bản đồ số 17-5 (Bến Chành) giai đoạn 2, khu phố 2 do UBND phường Tân An làm chủ đầu tư.

Mới đây (8/7), UBND phường Chánh Mỹ đã phê duyệt Quyết định 195/QĐ-UBND, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng công viên tại thửa đất công 1PT683 (thửa mới 48 và 77), khu phố Mỹ Hảo 1, phường Chánh Mỹ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long trúng thầu với giá 1,299 tỷ đồng thực hiện 90 ngày (giá gói thầu 1,340 tỷ đồng);

Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Đô Thành có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương; thành lập năm 2015 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Người đại diện pháp luật Đỗ Nguyễn Anh Khoa.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 5/2017 đến nay đã tham gia và trúng 7/9 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 8 tỷ đồng (với hơn 96 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 3,172 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 4,864 tỷ đồng.