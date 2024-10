“Biệt phủ” nghìn mét vuông “đi mỏi chân” của ca sĩ Mỹ Tâm

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm đăng video thu hoạch sa kê sai trĩu cành trong "biệt phủ" nghìn mét vuông. Do sơ ý làm gãy thân một cây, Mỹ Tâm vuốt ve xin lỗi khiến người xem bật cười. Ảnh chụp màn hình Đoạn clip quay tại nhà vườn rộng như biệt phủ của Mỹ Tâm ở huyện Củ Chi, TP HCM. Ảnh: FBNV Ngày thường, Mỹ Tâm sống và làm việc trong ngôi nhà ở quận Phú Nhuận (TP HCM), chỉ về nhà vườn này để nghỉ ngơi, thư giãn tái tạo năng lượng. Ảnh: FBNV Yêu thích vườn tược, Mỹ Tâm trồng rất nhiều cây ăn trái như xoài, bưởi, táo, ổi, mít trên mảnh đất hàng nghìn m2 ở Củ Chi. Ảnh: FBNVKhu vườn của Mỹ Tâm gần như đầy đủ các loại cây trái. Ảnh: FBNV Cây đu đủ chi chít quả trông thích mắt. Ảnh: FBNV Mít cho trái to. Ảnh: FBNV Trái xoài to tròn, căng mọng. Ảnh: FBNV Ngoài trái cây còn có rất nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ còn trồng các loại rau củ quả như bầu, bí... Ảnh: FBNV Cây ớt cho hàng trăm quả. Ảnh: FBNV Mỹ Tâm thậm chí còn trồng cả ngô. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

