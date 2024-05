Biết gì về Cty Nam Sơn làm dự án 1.200 tỷ ở Lạng Sơn?

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa chấp thuận liên danh Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu và Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Nam Sơn làm nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Green Garden tại xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) và xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc).



Dự án khu đô thị Green Garden có diện tích gần 38ha. Quy mô đầu tư dự án bao gồm xây dựng nhà ở trên diện tích 138.534,92 m2; các công trình hạ tầng kỹ thuật, công cộng, trường học, sân tập golf… Quy mô dân số 5.312 người. Tổng vốn đầu tư 1.240,144 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 189 tỷ đồng).

Tiến độ thực hiện chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 không quá 15 tháng; giai đoạn 2 không quá 18 tháng kể ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Phối cảnh dự án khu đô thị Green Garden.

Về liên danh nhà đầu tư, qua tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu (GP Invest) được lập vào tháng 4/2005, có trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà Trường Thịnh - Tràng An Complex, số 1 phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tính đến ngày 31/12/2019, vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu là 400 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty này là ông Nguyễn Quốc Hiệp.

GP Invest đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp này được biết đến với loạt dự án ở Hà Nội như: The Nine Phạm Văn Đồng, Tràng An Complex số 1 Phùng Chí Kiên, Minori Village 67 Trương Định, 249 Thụy Khuê, dự án 170 Đê La Thành...

Ngoài ra, GP Invest còn đánh dấu tên tuổi tại nhiều dự án ở các tỉnh thành như: Khu đô thị mới Tây Nam TP. Việt Trì (Palm Manor Việt Trì, Phú Thọ); Khu đô thị Văn Giang (ở Hưng Yên).

Còn về Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Nam Sơn , thành lập vào tháng 7/2018 và có trụ sở chính tại đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, do bà Nguyễn Chân Phương (SN 1971) là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty.

Ngoài ra, bà Phương còn là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Hoàng Thành, Công ty CP Phát triển đô thị Phúc An LS.