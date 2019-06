Bí quyết chọn bún ngon không chứa hóa chất "chuẩn không cần chỉnh"

Màu của bún

Khi mua bún các bà nội trợ nên lưu ý màu của bún. Bún không hóa chất thwnongf có màu của gạo trắng hơi đục. Còn búm màu trắng đẹp, trắng tinh thường là bún đã qua tẩy rửa. Những loại bún này đã qua hàn the hoặc chất tẩy rửa khiến cho sợi bún trắng đẹp bắt mắt nhưng lại vô cùng độc hại. Các bà nội trợ đừng dại mà lựa chọn những loại bún này.

Chọn theo sợi bún

Khi mua bún muốn không chọn bún có chứa hàn the, chất tẩy rửa bạn hãy cầm sợi bún lên tay và dùng ngón tay vê vê thử. Nếu sợi bún mềm và có sự đàn hồi nhưng dễ đứt thì là bún ngon nên lựa chọn. Ngược lại bún chứa hàn the thường dai hơn và bảo quản được lâu hơn thời gian bình thường.

Các nhà tiểu thương do muốn kiếm lợi nhuận nên tìm cách bảo quản bún được lâu bằng cách sử dụng hàn the quá liều lượng.

Ngửi mùi của bún

Khi bún có chứa hàn the thường có mùi hơi chua chua khó chịu. Khi bạn ngửi bún nếu thấy mùi thơm của gạo, dễ ngửi thì là bún ngon không chứa hóa chất độc hại. Còn ngược lại nếu bạn cảm thấy bún có vị chua kho chịu thì đó chứa hóa chất không nên lựa chọn kẻo mang bệnh vào người.

Nếm vị của bún

Sợi bún khi không chứa hàn the khi ăn sẽ có mùi thơm của gạo, bun dẻo dai và khá ngon miệng. Nhưng với những loại bún chứa hoa chất bạn sẽ thấy chua chua hơn bình thường để 2-3 ngày bún vẫn không thiu bởi liều lượng hàn the quá nhiều so với quy định.

Khi ăn nhiều loại bún này người tiêu dùng có thể bị rối loạn thiêu hóa, ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của mình.