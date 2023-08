Bí mật về kim loại “quý hơn vàng” cả thế giới đang săn lùng

Các nhà sản xuất xe điện đang sốt sắng tìm kiếm các phương án có thể giúp xe điện tối ưu và nhẹ hơn, từ đó cắt giảm được chi phí sản xuất. Bất ngờ, Gali có thể giúp các nhà sản xuất bớt đau đầu. Gali là một loại kim loại chỉ chiếm 0,0019% vỏ Trái Đất, có đặc tính vật lý thú vị là tan chảy ở 29 độ C nên hoàn toàn có thể hóa lỏng ngay trong tay người. Kim loại quý này được ứng dụng rất nhiều trong vật lý cũng như các sinh hoạt hàng ngày như chế tạo radar, các thiết bị liên lạc radio, vệ tinh và đèn LED. Hợp chất Gali Nitrit (GaN) là chất bán dẫn, có thể dẫn hoặc cách điện tùy điều kiện. Đây cũng là nguyên liệu quan trọng với xe điện. Gali Nitrit được sử dụng để chuyển đổi dòng điện xoay chiều mà động cơ điện sử dụng và dòng điện một chiều mà bộ pin cung cấp, hoặc sử dụng để điều chỉnh hiệu điện thế. So với chất bán dẫn từ silicon đang được sử dụng rất phổ biến, nhiều nghiên cứu cho thấy Gali Nitrit có thể hoạt động nhanh hơn 20 lần, có khả năng dẫn truyền dòng điện lớn gấp 3 lần, rút ngắn thời gian sạc 3 lần mà kích thước song khối lượng thì chỉ bằng một nửa. Trên thực tế, gali gần như không tồn tại tự do trong tự nhiên. Gali thường được tìm thấy trong quặng kẽm hoặc bô xít (quặng nhôm), nhưng ở số lượng rất ít.Gali công nghiệp sản xuất được cũng là sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất nhôm. Trung Quốc hiện sản xuất 95% lượng gali trên thế giới, được sử dụng trong chipset trạm 5G. Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, quốc gia này đã xuất khẩu 94 tấn gali trong năm 2022, tăng 25% so với năm 2021. Nguồn ảnh: Internet Vì sao giá vàng vượt mốc 1500 USD. Nguồn: VTV24

