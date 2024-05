Bị HOSE “tuýt còi”, lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn thấp nhất 9 năm

Được biết, trước đó vào ngày 3/5 HoSE đã có công văn nhắc nhở Vĩnh Hoàn về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I/2024. Tuy nhiên, đến ngày 10/5, HoSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính quý I/2024 của Vĩnh Hoàn.



Theo quy định, Vĩnh Hoàn phải nộp Báo cáo tài chính quý I/2024 trước ngày 30/4/2024. Tuy nhiên, Vĩnh Hoàn đã đề nghị gia hạn nộp và công bố Báo cáo tài chính quý I/2024 chậm nhất vào ngày 15/5/2024 với lý do Công ty và các đơn vị thành viên đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn cũng từng chậm nộp Báo cáo tài chính. Vĩnh Hoàn đã nộp Báo cáo tài chính quý III/2023 chậm nhất vào ngày 15/11/2023 thay vì ngày 30/10/2023 với lý do tương tự.

BCTC quý 1/2024 cho thấy Vĩnh Hoàn ghi nhận 2.856 tỷ đồng doanh thu thuần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 cho thấy Vĩnh Hoàn ghi nhận 2.856 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê từ báo cáo hàng tháng của Vĩnh Hoàn, doanh thu cá tra trong quý 1 của doanh nghiệp đạt 1.463 tỷ, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 51% nguồn thu của Vĩnh Hoàn.

Giá vốn hàng bán tăng tới gần 41% khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp còn 9,3% kỳ này, trong khi quý 1/2023 đạt 17,2%. Theo thống kê đây là quý ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp thấp nhất kể từ quý 4/2014.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính tăng 29% lên 107 tỷ đồng do tăng lãi tỷ giá. Trái lại, chi phí tài chính giảm 62% so với cùng kỳ còn 34 tỷ đồng do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá, giảm chi phí lãi vay đồng thời được hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư.

Biên lợi nhuận gộp thu hẹp còn 9,3%, thấp nhất kể từ quý 4/2014

Vĩnh Hoàn cũng đã công bố báo cáo doanh thu tháng 4 năm 2024 với doanh thu đạt 1.091 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, cá tra mang về 635 tỷ đồng, tăng 22%; các sản phẩm khác mang về 205 tỷ đồng, tăng 112%; collagen và gelatin đạt 75 tỷ đồng, tăng 36%; sản phẩm từ gạo đạt 42 tỷ đồng, tăng 141% và bán phồng đạt 30 tỷ đồng, tăng 65%.

Ngược lại, các sản phẩm phụ giảm 36%, còn 97 tỷ đồng và các sản phẩm giá trị gia tăng giảm 38%, còn 7 tỷ đồng.

Về thị trường xuất khẩu, trong tháng 4, thị trường Mỹ mang về doanh thu lớn nhất, đạt 411 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; châu Âu là 202 tỷ đồng, tăng 47%. Ngược lại, bán hàng sang Trung Quốc chỉ còn một nửa cùng kỳ, đạt 53 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, VHC thu về 282 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Như vậy lũy kế 4 tháng năm 2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận 3.902 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2023.