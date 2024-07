Bí ẩn tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành tại Việt Nam

Trải qua nhiều thăng trầm, biến động cả về kinh tế lẫn chính trị, tiền giấy ở Việt Nam hiện đã có diện mạo khác biệt hoàn toàn. Ảnh: Internet Tờ tiền giấy có mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành ở nước ta là tờ 100 đồng, được phát hành năm 1991. Ảnh: Internet Tờ tiền giấy 100 đồng là một trong số ít những đồng tiền không in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet Hình ảnh in ở mặt sau tờ 100 đồng là tháp Phổ Minh ở Nam Định, được xây từ hơn 700 năm trước. Ảnh: Internet Trong khi đó, mặt trước của tờ tiền là hình Quốc Huy, hoa văn. Ảnh: Wiki Tờ 100 đồng có kích thước 120mm x 59mm, in trên giấy cotton, có màu nâu đen. Ảnh: Internet Dù vẫn có giá trị lưu hành song trên thực tế, tờ 100 đồng ngày nay gần như không còn được sử dụng trong giao thương. Ảnh: Internet Hiện tại, đồng tiền 100 đồng được bán với tư cách cổ vật, có giá tiền gấp nhiều lần mệnh giá gốc. Ảnh: Shoptielixidoc Để có thể sở hữu tờ 100 đồng, nhiều người chấp nhận chịu mức phí rất cao. Ảnh: Internet Việc dùng 100 đồng mua hàng hóa cũng không còn được người bán chấp nhận. Ảnh: Shoptienxua

