Khối tài sản kếch xù của Xemesis - Xoài Non sau 4 năm kết hôn

Mới đây, Xemesis - Xoài Non bất ngờ vướng nghi vấn trục trặc tình cảm sau 4 năm kết hôn khi cùng để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Tuy nhiên, cả Xoài Non và Xemesis vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào về nghi vấn này. Xoài Non - Xemesis chính thức về chung nhà năm 2020 bằng đám cưới hoành tráng với màn rước dâu bằng siêu xe, váy cưới cô dâu 28 tỷ... Xemesis (Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989) được biết đến với tên gọi " streamer giàu nhất Việt Nam". Xuất thân là quý tử của một gia đình doanh nhân giàu có, Xemesis thường xuyên xuất hiện với những xế hộp sang trọng, những bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ,... Sau khi du học tại Anh về, Xemesis tìm thấy đam mê khi chơi game cho người khác xem, gọi là streamer. Xemesis lấy được cảm tình của người xem nhờ cách nói chuyện "lơ lớ" nhưng có duyên và rất chân thật. Kênh YouTube của Xemesis hiện có hơn 1,2 triệu người đăng ký. Trang Social Blade từng ước tính, doanh thu từ kênh YouTube Xemesis dao động từ 432 USD - 6.900 US /tháng (khoảng 10 triệu đồng - 160 triệu đồng). Cuối năm 2022, vợ chồng Xoài Non - Xemesis chuyển đến căn biệt thự, tọa lạc trên khu đất đắt đỏ tại TP HCM. Biệt thự của Xemesis và Xoài Non thiết kế theo phong cách tối giản, không gian thoáng đãng, rộng rãi. Ngoài các không gian chức năng chính, trong nhà Xemesis còn có phòng gym, phòng làm việc... Đặc biệt, phòng thay đồ của Xoài Non được tạo ra bằng cách kết hợp ba phòng lại với nhau, chứa hơn 600 bộ trang phục đa dạng, chưa kể tới số lượng giày dép, túi xách và các phụ kiện khác. Bên cạnh đó, "bạn đồng hành” của Xemesis trên mỗi cung đường là chiếc BMW i8. Đây cũng chính là chiếc xe hoa trong đám cưới đình đám của anh diễn ra vào ngày 14/11/2020. Ở thời điểm mới mua, BMW i8 có giá lăn bánh khoảng 7,5 tỷ đồng và từng được cho là hàng độc mà không phải ai mê xe cũng có thể sở hữu. Sau khi rút khỏi thương hiệu Bơ Bán Bò, vợ chồng Xemesis - Xoài Non bất ngờ thông báo ra mắt thương hiệu quán ăn mới mang tên Mợ Mê Ốc. Nguồn ảnh: FBNV, chụp màn hình

