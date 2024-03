Bên trong Bảo tàng được vinh danh thế giới của nghệ sỹ Xuân Hinh

Mới đây, Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh được vinh danh trong top những công trình kiến trúc tốt nhất năm 2023 do Domus bình chọn. Domus là một tạp chí thiết kế và kiến trúc uy tín trên thế giới. Mỗi năm, tạp chí mời các giám tuyền riêng là các cây đa, cây đề trong lĩnh vực kiến trúc toàn cầu để tìm ra những công trình, những nhà thiết kế xuất sắc của năm. Viết về Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh, tạp chí Domus dành những lời khen ngợi khi gọi đây là "Tính thiêng biểu hiện qua chất liệu trong Bảo tàng thờ mẫu ở Việt Nam". Bảo tàng của nghệ sĩ Xuân Hinh do kiến trúc sư Nguyễn Hà thiết kế, công trình có kiến trúc đương đại, chứa đựng nét văn hóa Việt Nam thông qua việc sử dụng chất liệu truyền thống. Công trình được biết đến như một dự án bảo tồn tín ngưỡng truyền thống của văn hóa Việt Nam. Ẩn mình dưới tán cây xanh mát rượi của một vườn cây ăn quả 50 tuổi nằm giữa một ngôi làng gần thủ đô Hà Nội, bảo tàng trải rộng trên diện tích 5.000m2. Một số cấu trúc trong vườn cây như cột, cổng vẫn được giữ nguyên bản. Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết đã sử dụng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua của 500 nhà dân khắp nước tạo nên công trình. Cơ ngơi của nghệ sĩ Xuân Hinh được thiết kế tích hợp các khu chức năng mới như nhà ở, phòng trưng bày và một nhà bếp xung quanh ngôi nhà cũ, hiện phục vụ như khu vực trưng bày hiện vật. Bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn là nơi lưu giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống để thế hệ trẻ yêu hơn văn hóa Việt. Việc được lọt vào top các công trình tốt nhất năm 2023 do tạp chí Domus bình chọn khẳng định kiến trúc Việt Nam đã thực sự vươn tầm thế giới. Nguồn ảnh: Trieu Chien, FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

