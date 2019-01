BĐS phía Tây Hà Nội: Giới đầu tư đón cơ hội mới ngay dịp đầu năm

Sự kiện Cơ hội đầu tư – Chia sẻ tầm nhìn mang đến cơ hội mới cho giới đầu tư ngay đầu năm 2019.

Năm 2019 đạt chu kỳ 10 năm của bất động sản, tuy nhiên nhìn vào thực tế phát triển của thị trường, nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản gần như không có. Theo ông Vũ Văn Phấn – Phó Cục trường Cục quảng lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) nhận định: Trên cơ sở đánh giá, dự báo các yếu tố có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, có thể nói, thị trường bất động sản năm 2019 tiếp tục phát triển ổn định.

Tuy nhiên, thị trường ghi nhận khả năng tăng giá đất nền tại các khu vực có quy hoạch trở thành các đặc khu, các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tình trạng sốt nóng tại một số dự án nhà ở trong khu vực trọng tâm của đô thị có tiến độ thi công nhanh, chủ đầu tư uy tín và giá cả sát với giá trị thực tế của sản phẩm.

Từ diễn biến thực tế của thị trường, Tập đoàn Nam Cường tổ chức sự kiện Cơ hội đầu tư - Chia sẻ tầm nhìn. Theo đó, tiểu khu An Vượng Villa thuộc Khu đô thị Dương Nội (Tố Hữu – Hà Đông) được giới thiệu. Đặc biệt, tại sự kiện, 4 khách hàng may mắn sẽ có cơ hội nhận giải thưởng là 100 triệu đồng/khách. Đây là một cơ hội đầu tư tốt ngay những ngày đầu năm 2019 bởi An Vượng Villa là một Dự án đất nền hiếm hoi nằm trong khu đô thị mới được quy hoạch bài bản và thuộc khu vực phát triển trọng điểm tại phía Tây Hà Nội.

Dự án An Vượng Villa là sản phẩm đầu tư sinh lời bền vững.

An Vượng Villa tọa lạc tại trung tâm của Khu đô thị Dương Nội, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông quan trọng của Thủ đô. Theo đó, cư dân tại đây có thể dễ dàng di chuyển sang khu vực phía Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai... bằng tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài. Đặc biệt, khi muốn kết nối đến khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy… cư dân không phải di chuyển đến hơn 10km và chịu cảnh tắc đường mà có thể đi trên tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng với chiều dài chỉ khoảng 3km. Cùng với giao thông thuận tiện, lợi thế cách trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông chỉ 500m của An Vượng Villa giúp Dự án có khả năng tăng lời địa tô bền vững.

Bên cạnh giá trị thương mại, An Vượng Villa được hưởng đầy đủ các tiện ích khác của Khu đô thị Dương Nội như bệnh viện quốc tế, trường học, công viên… Trong đó đáng chú ý nhất là Công viên Thiên Văn Học đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha với tâm là hồ Bách Hợp Thủy sẽ là không gian sinh thái lý tưởng cho cư dân bởi có sự kết hợp hài hòa giữa diện tích cây xanh và mặt nước. Ngoài chức năng giải trí thì đây còn là không gian mang tính giáo dục rất lớn.

Cùng với đó, An Vượng Villa cũng được hưởng hệ thống trường liên cấp từ mầm non đến trung học cơ sở đã được đi vào hoạt động với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại gồm thư viện đọc sách, phòng hội họp, sân khấu diễn kịch, phòng chiếu phim... mang đến môi trường học tập sáng tạo, phát triển toàn diện, lành mạnh cả thể chất và tri thức.

Nhìn vào diễn biến thực tế của thị trường và giá trị thực của Dự án, An Vượng Villla là sự lựa chọn thông minh của các nhà đầu tư thông thái.