Bắt nữ Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thiên Ân Phát

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Phúc là tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân).

Qua điều tra, công an xác định tháng 12/2017, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8 m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9.

Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật, bà Phúc vẫn tự lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền đất.

Thông qua Công ty bất động sản T.Đ., bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng. Công ty tất động sản T.Đ. thu của khách hàng 98 tỷ đồng, đã thanh toán cho bà Phúc hơn 77,5 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt. Ảnh Công an TP HCM.

Đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho các khách hàng theo thỏa thuận, bà Phúc lại ra nhiều lý do để kéo dài thời gian giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng; hoặc yêu cầu khách hàng ký thanh lý hợp đồng với cam kết sẽ trả tiền mà khách hàng đã thanh toán mua nền đất cộng với lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, bà Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.

Tương tự dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM xác định Huỳnh Thị Hạnh Phúc tự lập các dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (thuộc Quận 9) và dự án Khu dân cư Linh Xuân (thuộc quận Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất lập phân lô.

Sau đó, bà Phúc sử dụng pháp nhân công ty của mình hoặc thông qua các công ty môi giới bất động sản, ký hợp đồng với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Không chỉ lừa bán đất nền ảo, bà Phúc còn có hành vi đem thửa đất ở phường Phú Hữu, quận 9, ký chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, sau khi nhận tiền cọc chuyển nhượng 77 nền đất của khách hàng trong dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, bà Phúc lại sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát ký hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất cho người khác, dẫn đến tình trạng 1 nền đất bị bà Phúc chuyển nhượng cho 2 khách hàng.