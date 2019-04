Bật mí mỏ kim cương đủ thế giới dùng 3.000 năm

Được phát hiện từ những năm 1970, mỏ kim cương khổng lồ Popigaï ở vùng hoang vu thuộc Siberia được cho là có trữ lượng đủ cả thế giới dùng trong 3.000 năm tới. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mỏ kim cương này được coi là "dự trữ chiến lược" của Liên Xô trước đây. Chính vì thế, thông tin về sự hiện diện của mỏ được xem là tuyệt mật. Theo tiết lộ của Viện Địa lý và Khoáng vật Sobolev, mỏ kim cương Popigaï nằm tại một khu vực hình phễu có đường kính hàng trăm km, do một tiểu hành tinh bị rơi xuống cách đây 35 triệu năm tạo thành. Tác động khiến than chì trong vòng bán kính khoảng hơn 10 km xung quanh điểm rơi biến thành kim cương. Phần lớn những viên kim cương này có đường kính từ 0,5-2 ly, màu xám, xanh hoặc vàng. Theo các chuyên gia, kim cương của mỏ có trữ lượng tính theo carat lớn gấp 110 lần so với trữ lượng kim cương trên thế giới. Hiện tại, tuy mới chỉ khảo sát 0,3% khu vực mỏ Popigaï nhưng lượng kim cương tại đây đã lên đến 147 tỷ carat. Trong khi đó trữ lượng toàn cầu về kim cương được ước tính chỉ vào khoảng 5 tỷ carat. Tuy nhiên, việc khai thác trữ lượng kim cương ở Popigaï sẽ rất tốn kém. Bởi lớp kim cương này nằm ở một vùng đất đóng băng quanh năm, cách xa đường bộ lẫn đường sắt. Công ty khai thác kim cương Alrosa của Nga đang khảo sát và khai thác mỏ kim cương khổng lồ này. Nguồn ảnh: Orangesmile. Video: Khám phá mỏ kim cương khổng lồ. Nguồn: Vietnamnet.

Được phát hiện từ những năm 1970, mỏ kim cương khổng lồ Popigaï ở vùng hoang vu thuộc Siberia được cho là có trữ lượng đủ cả thế giới dùng trong 3.000 năm tới. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mỏ kim cương này được coi là "dự trữ chiến lược" của Liên Xô trước đây. Chính vì thế, thông tin về sự hiện diện của mỏ được xem là tuyệt mật. Theo tiết lộ của Viện Địa lý và Khoáng vật Sobolev, mỏ kim cương Popigaï nằm tại một khu vực hình phễu có đường kính hàng trăm km, do một tiểu hành tinh bị rơi xuống cách đây 35 triệu năm tạo thành. Tác động khiến than chì trong vòng bán kính khoảng hơn 10 km xung quanh điểm rơi biến thành kim cương. Phần lớn những viên kim cương này có đường kính từ 0,5-2 ly, màu xám, xanh hoặc vàng. Theo các chuyên gia, kim cương của mỏ có trữ lượng tính theo carat lớn gấp 110 lần so với trữ lượng kim cương trên thế giới. Hiện tại, tuy mới chỉ khảo sát 0,3% khu vực mỏ Popigaï nhưng lượng kim cương tại đây đã lên đến 147 tỷ carat. Trong khi đó trữ lượng toàn cầu về kim cương được ước tính chỉ vào khoảng 5 tỷ carat. Tuy nhiên, việc khai thác trữ lượng kim cương ở Popigaï sẽ rất tốn kém. Bởi lớp kim cương này nằm ở một vùng đất đóng băng quanh năm, cách xa đường bộ lẫn đường sắt. Công ty khai thác kim cương Alrosa của Nga đang khảo sát và khai thác mỏ kim cương khổng lồ này. Nguồn ảnh: Orangesmile. Video: Khám phá mỏ kim cương khổng lồ. Nguồn: Vietnamnet.