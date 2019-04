Ngắm viên kim cương khổng lồ, đẹp hoàn hảo, giá cao ngất

Trong cuộc đấu giá mới đây diễn ra tại Sothbody (Hong Kong), viên kim cương hoàn hảo cả về trọng lượng và độ trắng, bóng đã được bán cho một chuyên gia người Nhật. Ảnh: Reuters. Viên kim cương có trọng lượng 88,22 carat. Ảnh: Swns. Nó sở hữu tông màu trắng không tỳ vết, nghĩa là không có tạp chất trên bề mặt cũng như bên trong, đạt độ bóng và cân xứng tuyệt đối. Ảnh: Swns. Viên kim cương này có nguồn gốc từ một hòn đá thô, nặng 242 carat, tìm thấy ở Botswana (quốc gia tại châu Phi). Ảnh: Swns. Kích thước của viên kim cương hoàn hảo này tương đương với quả trứng. Ảnh: Swns. Viên kim cương sở hữu trọng lượng 88,22 carat là một điều vô cùng hiếm trong tự nhiên. Ảnh: The Value. Nó được bán trong thời gian chưa đầy 10 phút. Ảnh: MID House. Sothbody cho biết, đây là viên kim cương bầu dục thứ 3 có trọng lượng hơn 50 carat từng được bán đấu giá. Ảnh: Town & Country. Viên kim cương này hiện mang tên của con gái của người mua. Ảnh: The Value. Video: Khám phá mở kim cương khổng lồ. Nguồn: Vietnamnet.

