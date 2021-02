Bất chấp dịch Covid-19, cá chép tiễn Táo quân nhất quyết "không giảm giá"

Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 2/2/2021, hai ngày trước ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo) chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) luôn nhộn nhịp các xe ô tô chở cá chép phóng sinh từ tờ mờ sáng đến đầu giờ chiều. Phổ biến nhất tại chợ Yên Sở là cá vàng, đỏ được các thương lái đưa về từ các vùng quê ở Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên... Tiểu thương cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng không ảnh hưởng lắm đến giá cá chép năm nay. Năm ngoái giá cá chép rơi khoảng 130-150 nghìn đồng/kg, năm nay giá cũng khoảng 150 nghìn/kg, tuỳ từng loại. Những con cá chép được tiểu thương lựa chọn một cách kỹ lưỡng trước khi bán cho người dân. Cá chép sau khi chọn xong nhanh chóng được tiểu thương cho vào rổ hoặc thùng nhựa, đưa lên cân. Động tác thực hiện nhanh chóng để tránh tình trạng cá chép bị thiếu nước dẫn đến bị chết. "Mọi năm tôi mang 1 tấn cá lên chợ nhưng do năm nay dịch bệnh COVID-19, sợ người dân không đi mua cá dẫn đến bán không hết hàng nên số lượng giảm đi gần một nửa", - một tiểu thương chia sẻ. Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hầu hết các tiều thương và một vài người dân khi đến chợ mua bán cá chép phóng sinh sớm đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. Ban quản lý chợ đặt nhiều biển thông báo xung quanh chợ việc việc tuân thủ đeo khẩu trang khi ra vào chợ nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, tại phố Hàng Mã (Hà Nội), nhiều người dân cũng đều tuân thủ và tự giác việc đeo khẩu trang khi đi mua sắm vàng mã cúng ông Công, ông Táo. Theo khảo sát của PV, giá cả các đồ hàng mã khác hầu như không có nhiều biến động so với ngày thường và mọi năm. Trong đó, giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo dao động từ 35 nghìn đồng - 200 nghìn đồng/bộ tùy chất liệu và kích cỡ; quần áo từ 10 nghìn đồng - 25 nghìn đồng/bộ; ngựa từ 20 nghìn đồng - 80 nghìn đồng/con tùy loại; tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá khoảng 25 nghìn đồng… Lễ vật mũ vàng mã ông Công, ông Táo. Tết ông Công, ông Táo năm nay rơi vào ngày 4/2/2021 dương lịch - tức thứ 5. Do đặc thù công việc và dịch bệnh COVID-19, nên nhiều gia đình đã tranh thủ đi mua đồ lễ chuẩn bị tiễn đưa Táo quân về trời.

