Bắc Ninh tổ chức hát quan họ trên thuyền chào mừng Quốc khánh 2/9

Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh minh họa).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình hát dân ca quan họ trên thuyền và các hoạt động văn hóa - du lịch, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2024 tại khu vực khuôn viên nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh.



Trong đó, chương trình hát dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền có chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” diễn ra tối ngày 30/8 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, thành phố Bắc Ninh phối hợp, tổ chức một số hoạt động văn hóa đường phố, trình diễn các trò chơi dân gian truyền thống, quảng bá sản phẩm du lịch, ẩm thực...

Cùng với đó, đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn điện tại khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa , kịp thời xử lý tình huống khi cần thiết.