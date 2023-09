Nữ MC đài Nghệ An diện áo dài trắng mừng ngày Quốc khánh 2/9

Trên trang cá nhân mới đây, nữ MC Nguyễn Thảo Vi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp rực rỡ với áo dài trắng cùng cờ đỏ sao vàng trên tay để chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9. Nhan sắc rạng rỡ và ngọt ngào của Nguyễn Thảo Vi "đốn tim" người hâm mộ. Áo dài trắng thướt tha càng làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của nữ MC đài Nghệ An. Những khoảnh khắc này được cô chụp tại quảng trường Hồ Chí Minh, Vinh, Nghệ An. Bộ ảnh sau khi chia sẻ lên MXH nhanh chóng nhận về lượt "thả tim" lớn. Nữ MC xinh đẹp này từng "gây sốt" mạng xã hội với loạt ảnh chụp tại nơi làm việc. Cô nàng hiện đang làm cộng tác viên ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với vai trò MC. Người đẹp này từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, góp mặt trong các cuộc thi nhan sắc như: Á khôi sinh viên Việt Nam 2018, Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020,... Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tập trung phát triển với vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, thỉnh thoảng làm mẫu ảnh tự do nhờ có lợi thế về ngoại hình. Bên cạnh body đẹp nhờ chăm chỉ tập luyện thì gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi như hoa, làn da trắng mịn cũng giúp Thảo Vi thu hút được lượng fan đông đảo. Nữ MC sở hữu chiều cao cân đối 1m67, nặng 47kg và có số đo 3 vòng thon gọn 89 - 63 - 90. Thảo Vi có nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh tú và dáng người mảnh mai. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân mới đây, nữ MC Nguyễn Thảo Vi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp rực rỡ với áo dài trắng cùng cờ đỏ sao vàng trên tay để chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9. Nhan sắc rạng rỡ và ngọt ngào của Nguyễn Thảo Vi "đốn tim" người hâm mộ. Áo dài trắng thướt tha càng làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của nữ MC đài Nghệ An . Những khoảnh khắc này được cô chụp tại quảng trường Hồ Chí Minh, Vinh, Nghệ An. Bộ ảnh sau khi chia sẻ lên MXH nhanh chóng nhận về lượt "thả tim" lớn. Nữ MC xinh đẹp này từng "gây sốt" mạng xã hội với loạt ảnh chụp tại nơi làm việc. Cô nàng hiện đang làm cộng tác viên ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với vai trò MC. Người đẹp này từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, góp mặt trong các cuộc thi nhan sắc như: Á khôi sinh viên Việt Nam 2018, Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020,... Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tập trung phát triển với vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, thỉnh thoảng làm mẫu ảnh tự do nhờ có lợi thế về ngoại hình. Bên cạnh body đẹp nhờ chăm chỉ tập luyện thì gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi như hoa, làn da trắng mịn cũng giúp Thảo Vi thu hút được lượng fan đông đảo. Nữ MC sở hữu chiều cao cân đối 1m67, nặng 47kg và có số đo 3 vòng thon gọn 89 - 63 - 90. Thảo Vi có nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh tú và dáng người mảnh mai. Ảnh: FBNV