Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Trong quý IV/2023, Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh tập trung vào một số nội dung chính: Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tăng cường đăng tải các tin, bài tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác, học tập và lao động sản xuất; kịp thời phản bác những thông tin sai trái trên mạng xã hội. Chủ động đăng tải các thông tin giải thích, làm rõ đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, của đất nước.

Tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống cháy nổ; Tuyên truyền về quyền chủ quyền biển đảo, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10); lương thực thế giới (14/10); ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10); ngày Vì người nghèo (17/10); thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10); Cách mạng tháng Mười Nga (7/11); Nhà giáo Việt Nam (20/11); thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11);…