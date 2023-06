Bắc Ninh: Thị xã Quế Võ tập trung phòng ngừa và đề cao việc ứng phó với thiên tai

Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là địa phương có địa hình không bằng phẳng, được bao bọc bởi sông Cầu, sông Đuống và sông Thái Bình với tổng chiều dài các tuyến đê là 69 km, trên toàn tuyến có 39 cống dưới đê, 16 kè hộ bờ và chống sóng.



Về công trình thủy lợi toàn thị xã có 19 trạm bơm tiêu úng, 8 tuyến kênh chính cấp I là Kim Đôi, Hiền Lương, Việt Thống, Nhân Hoà, Chầu Cầu, Phả Lại, Quế Tân, Phù Lãng với tổng chiều dài 42,420 km; 14 tuyến kênh chính cấp II với tổng chiều dài 32,149 km và hàng trăm km kênh mương nội đồng.

Sông Đuống chạy qua địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và đặc biệt là của tỉnh Bắc Ninh, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi của thị xã Quế Võ đã được tu bổ, nâng cấp thường xuyên để nâng cao khả năng phòng chống lũ, chống úng. Tuy nhiên trên toàn tuyến đê vẫn còn nhiều điểm xung yếu, có thể xảy ra các sự cố khi có lũ lớn, các công trình thủy lợi còn có những điểm ách tắc, gây khó khăn khi tưới, tiêu. Một số cống khẩu độ nhỏ, không đảm bảo khi tiêu úng, nhiều đoạn kênh tưới bị vỡ, không đảm bảo tải nước tưới phục vụ sản xuất. Chính vì vậy, hàng năm UBND thị xã Quế Võ luôn quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai từ công tác rà soát, kiểm tra thực trạng đê kè, cống, kênh mương đến xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành trong thị xã.

Năm 2022, UBND thị xã Quế Võ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh đã hoàn thành kế hoạch tu bổ đê, kè cống gồm: Xây dựng kè Việt Thống (giai đoạn 2); xây dựng biểu tượng tại vị trí K64+650 đê Hữu Cầu (Việt Thống); sữa chữa mái kè Hiền Lương đoạn từ K79+410-K79+896 đê Hữu Cầu; đắp mở rộng mặt cắt, rải cấp phối đá dăm mặt đê đoạn từ K0+00-K2+175 đê bối Đào Viên; lấp ao đắp cơ chống sủi đùn tại Việt Thống, Quế Tân và Phù Lương; sửa chữa bơm tát kiểm tra cống Hiền Lương.

UBND thị xã cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ đê điều, các ngành chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn đã tích cực tập trung xử lý kiên quyết ngay từ đầu nên tình trạng vi phạm đê điều đã giảm đáng kể so với năm 2021.

Các trạm bơm, kênh mương ở Quế Võ thường xuyên được tu bổ, sửa chữa đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp ổn định.

Tính riêng năm 2022, trên địa bàn chỉ phát sinh 8 trường hợp vi phạm xây dựng công trình, mở dốc, chôn cột điện, xây dựng trạm biến áp, tập kết đất, than ngoài bãi sông (địa bàn Quế Tân, Bồng Lai, Cách Bi, Đào Viên, Ngọc Xá và Đức Long).

Các trường hợp vi phạm trên đã được các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền lập biên bản vi phạm và buộc khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu (đã xử lý triệt để được 2 trường hợp tại Bồng Lai và Cách Bi).

Đến cuối năm 2022, tổng số vi phạm công trình thủy lợi có 6 trường hợp, trong đó đã xử lý giải tỏa được 3 trường hợp, còn 3 trường hợp tại Phượng Mao, Mộ Đạo đã được UBND các phường thông báo đến chủ hộ yêu cầu tháo dỡ khắc phục hoàn trả lại mặt bằng công trình theo hiện trạng ban đầu.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm đê điều

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Ngô Đăng Bình - Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, để chủ động đối phó với thiên tai bất thường có thể xảy ra, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch “Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Quế Võ năm 2023“. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/5/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

Nội dung kế hoạch đề nghị các cấp, các ngành của thị xã tổ chức triển khai, thực hiện phòng chống thiên tai với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính" nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời giữ vững an toàn hệ thống đê đối với mức lũ thiết kế. Khi có lũ vượt mức lũ thiết kế cần tập trung mọi nguồn lực cao nhất để hộ đê, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước, của nhân dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động kịp thời tiêu nước đệm, bơm tiêu úng khi có mưa lớn hạn chế đến mức tối đa diện tích úng ngập mất trắng xảy ra, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp ổn định. Nắm bắt kịp thời diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh và khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ, không khí lạnh, nắng nóng gây ra sát với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người dân trong việc thực hiện Luật phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong việc quản lý bảo vệ đê điều và công trình thuỷ lợi trên địa bàn.