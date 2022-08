Bắc Ninh: Dự án TTTM Hồng Kông - Hanaka hơn 800 tỷ giờ ra sao?

Dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông - Hanaka tọa lạc tại đường Trần Phú, phường Đông Ngàn (TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) có tổng mức vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. (Ảnh: vietnambiz). Dự án này do Tập đoàn Hanaka Group làm chủ đầu tư, bao gồm 2 tòa tháp đôi xây dựng trên mặt bằng 1,7ha, với thiết kế sang trọng hiện đại theo kiến trúc lâu đài của London. (Ảnh: VOV). Trung tâm thương mại Hồng Kông - Hanaka hoàn thiện, sẽ trở thành trụ sở của các Tập đoàn, siêu thị, văn phòng, khách sạn, showroom, căn hộ cao cấp, nhà hàng 400 chỗ với 2 sân tennis ngoài trời, 1 sân tennis trong nhà, khán đài 300 chỗ ngồi, 2 tòa căn hộ cao cấp để bán và văn phòng cho thuê… (Ảnh: VietnamFinace). Thế nhưng gần 20 năm nay, dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông - Hanaka vẫn ngổng ngang, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro mất an toàn. (Ảnh: VOV). Các hạng mục bên trong dự án hầu như bỏ không lâu ngày nên bị xuống cấp trầm trọng. (Ảnh: VOV). Nhưng mảng tường bong tróc, sắt thép, chất thải xây dựng vứt ngổn ngang. (Ảnh: VietnamFinace). Hệ thống dàn giáo xây dựng hoen rỉ xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân di chuyển qua khu vực trên. (Ảnh: VOV). Trước đó, dự án này đã bị UBND TP.Từ Sơn xử phạt số tiền 75 triệu đồng với lỗi vi phạm đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. (Ảnh: VietnamFinace). Liên quan đến dự án, đại diện Sở Xây dựng Bắc Ninh cho báo chí biết, Sở đã có văn bản ngày 22/7/2022, Sở này đã đốc thúc lần thứ 6 đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng; nghiêm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. (Ảnh: VOV). "Tuy nhiên, sau những lần ra văn bản đốc thúc trước thì họ chỉ cho triển khai thi công xây dựng một chút như kiểu đối phó "động tác giả", ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đô thị của TP Từ Sơn"- đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chia sẻ trên VOV. (Ảnh: VOV).

