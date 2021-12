Bắc Giang: Khách hàng tố không nhận được tiền vay vẫn bị Agribank Đình Trám siết nợ?

Vay lần 2 không được… vẫn bị siết nợ?



Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1959) - chủ doanh nghiệp tư nhân A.H có địa chỉ tại số 09 cụm CN Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, ngày 30/9/2010, doanh nghiệp của bà có ký hợp đồng thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh KCN Đình Trám, với số tiền vay là 9 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng.

Ngày 30/9/2011, hợp đồng vay hết hạn nhưng doanh nghiệp bà Hồng chưa thanh toán được khoản tiền đã vay.

Đến ngày 2/11/2011, bà Hồng có gửi số tiền 272.500.000 đồng (tiền hàng của Công ty bà Hồng) về Agribank chi nhánh KCN Đình Trám, nhưng khi bà xuống ngân hàng sao kê thì nhận được thông tin số tiền đã bị trừ mất (ngày 14/12/2011), nên không rút được.

Quyết định cưỡng chế của Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Giang.

Ngày 30/12/2011, Công ty của bà Hồng đã hoàn trả đầy đủ khoản nợ này, được thể hiện bằng các chứng từ mà Agribank chi nhánh KCN Đình Trám cấp cho Công ty lưu giữ. Cũng trong ngày 30/12/2011, bà Hồng có đề xuất Ngân hàng Agribank chi nhánh KCN Đình Trám cho vay tiếp.

Tiếp đó, ngân hàng làm thủ tục cho bà Hồng vay lại cùng số tiền vay cũ, hẹn qua Tết Dương lịch 2012 sẽ giải ngân.

"Tôi đã ký sẵn các giấy nhận nợ, giấy ủy nhiệm chi, giấy lĩnh tiền mặt, trong đêm 30/12/2011, nhưng ngân hàng không giải ngân, mà ngân hàng lại đòi tiền tôi theo những giấy nhận nợ đó. Do không nhận tiền vay nên tôi không trả, thật vô lý", bà Hồng nhớ lại.

Bà Hồng cho biết, đến cuối năm 2012, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang bán đấu giá ngôi nhà của bà tại số 35L lô số 9, cụm công nghiệp phường Thọ Xương. Đây là ngôi nhà mà bà Hồng đã thế chấp với Agribank chi nhánh KCN Đình Trám lần vay đầu tiên. Còn lần vay thứ 2, bà Hồng cho biết do vẫn chưa nhận được tiền, nên không thể coi ngôi nhà là tài sản thế chấp?

Ngay sau đó, bà Hồng đã làm đơn lên Thanh tra ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang và Công an kiểm tra tỉnh Bắc Giang, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và gửi lên văn phòng Chính phủ, Bộ Công an trình bày sự việc.

Đến ngày 2/2/2021, TAND Tối cao giải quyết đơn của bà Hồng là ngân hàng không giải ngân cho bà số tiền 3.374.025.000 đồng, bằng hai phiếu vay, một phiếu 2 tỷ và một phiếu 1.374.025.000 đồng. Ngân hàng không khởi kiện, còn đối với số tiền 675.000.000 đồng, bà Hồng cho rằng mình không được nhận ngày 8/3/2012.

“Hai khoản trên là tôi ký giấy nhận nợ ngày 17/4/2015, tôi xuống ngân hàng sao kê toàn bộ chứng từ giao dịch, thì tôi thấy ngày 30/12/2011, rút tài khoản là 2 tỷ; ngày 30/12/2012, rút tài khoản 1.374.025.000 đồng, còn ngày 8/3/2012 nhận nợ nhưng tôi không làm thủ tục rút tiền mặt hay chuyển khoản thể hiện trong sao kê ngày đó không có giao dịch. Vậy Tòa án tối cao lấy cơ sở nào mà trả lời như vậy, trong khi đó, tôi gửi đầy đủ hồ sơ chứng từ", bà Hồng trình bày.

Bà Hồng thông tin: "Tôi đã gửi đơn lên Cục cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xem xét sự việc trên. Đến ngày 22/2/2021, Bộ chuyển đơn về công an tỉnh Bắc Giang điều tra và xem xét, thì tối ngày 1/3/2021, Công an tỉnh Bắc Giang hướng dẫn về ngân hàng giải quyết”.

Bị cách ly xin hoãn tòa nhưng không được?

Vụ tranh chấp dân sự đã được đưa ra TAND TP Bắc Giang giải quyết. Tại phiên xử ngày 14/7/2021, Tòa đã bác bỏ yêu cầu của bà Hồng, đòi tài sản là nhà của bà Hồng trả cho Agribank chi nhánh KCN Đình Trám.

Do không chấp nhận bản án sơ thẩm, bà Hồng tiếp tục gửi đơn phúc thẩm vụ ản.

Ngày 28/10/2021, TAND tỉnh Bắc Giang phúc thẩm xét xử vụ án "Kiện đòi tài sản" giữa nguyên đơn là Agribank chi nhánh KCN Đình Trám và bị đơn là bà Nguyễn Thị Hồng. Tuy nhiên, đúng vào ngày này, bà Hồng lại đang phải cách ly xã hội do tiếp xúc với F1 liên quan đến ca F0 COVID-19.

Tại danh sách cách ly tại nhà/nơi lưu trú/cơ quan kèm theo quyết định số 966/QĐ-BCĐ ngày 22/10/2021 của Trưởng ban phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cũng nêu rõ thời gian cách ly của bà Hồng được tính từ ngày 19/10/2021, thực hiện cách ly từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 2/11/2021.

Danh sách cách ly của phường Thọ Xương có tên bà Hồng do tiếp xúc với F1 liên quan đến ca bệnh F0.

Vì vậy, bà Hồng đã có đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm nhưng không được chấp thuận. Tòa sau đó đã quyết định đình chỉ xét xử vụ án này. Bà Hồng cho rằng bản thân đang bị mất quyền kháng cáo bản án sơ thẩm.

“Tòa lấy lý do không liên lạc được với tôi, trong khi tôi đang trong thời gian cách ly tại nhà, có hai lần thư ký của TAND tỉnh Bắc Giang đem giấy báo đến đều gặp tôi mà lại nói trong giấy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm không liên hệ được với tôi", bà Hồng cho biết.

Theo bà Hồng, ngày 9/11/2021, Chi Cục Thi hành án dân sự TP Bắc Giang đã gửi quyết định thi hành án theo yêu cầu ngày 30/11/2021 về việc cưỡng chế trả nhà, công trình gắn liền với quyền sử dụng đất đối với bà Hồng. Trong khi đó, bà Hồng đang khiếu nại bản án, cũng như đang phải cách ly.

"Tôi mong muốn đình chỉ thi hành án, hủy bỏ quyết định đưa ra, Công an vào cuộc điều tra rõ ràng trước khi đưa ra kết luật cuối cùng”, bà Hồng nói.

Nhằm đa chiều khách quan các thông tin liên quan, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đang liên hệ với TAND tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh KCN Đình Trám.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.