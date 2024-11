An Giang: Gói thầu xây kè đường Bắc Kênh Mới vướng tiêu chí khó

Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công) có giá dự toán 103,942 tỷ đồng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện An Phú phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 998/QĐ-BQL ngày 21/10/2024, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 22/10, dự kiến hoàn thành vào ngày 9/11.

Ngay khi gói thầu đăng tải đã có nhiều yêu cầu làm rõ E-HSMT gửi đến chủ đầu tư và bên mời thầu. Trong đó có ý kiến về tiến độ thực hiện gói thầu theo TBMT là 30 ngày. Yêu cầu làm rõ về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong khi theo yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực thi công công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tiếp đến nhà thầu cũng yêu cầu làm rõ về số lượng nhân sự chỉ huy trưởng (CHT) công trình.

Theo nhà thầu, trong mục nhân sự bên mời thầu đang yêu cầu vị trí CHT công trình là 2 nhân sự? theo quy định thì 1 nhà thầu chỉ có 1 chức danh CHT vậy yêu cầu này có phù hợp với quy định hiện hành không hay có sự nhầm lẫn gì không ? về phần tiến độ thi công hiện tại dự án này thi công với khối lương tương đối lớn tuy nhiên bên mời thầu chỉ mời tiến độ 30 ngày vậy có phù hợp không? rất mong nhận được thông tin phản hồi từ phía đơn vị mời thầu để nhà thầu có cơ sở tham gia thực hiện gói thầu này!

Một nhà thầu khác cho rằng: việc bên mời thầu yêu cầu ở Chương III, mục 4. tiến độ thi công, 4.2 Tính phù hợp: - Số lượng tối thiểu 20 công nhân kỹ thuật: Có trình độ trung cấp nghề hoặc sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc giấy xác nhận của đơn vị đào tạo có chuyên môn ngành phù hợp với gói thầu là đang vi phạm vào khoản 3 điều 44 của luật đấu thầu cụ thể Phụ lục 8 một số nội dung của E-HSMT dẫn đến hạn chế cạnh tranh theo quy định tại khoản 3 điều 44 của luật đấu thầu: mục 3 Quy định đối với gói thầu xây lắp khoản đ).

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông; về vấn đề này nhà thầu kính trình bên mời thầu kiểm tra loại bỏ khỏi đánh giá hồ sơ mời thầu để tuân thủ theo luật đã quy định...

Một phần văn bản phúc đáp của Bên mời thầu. Nguồn MSC

Phúc đáp lại các ý kiến của nhà thầu. Ngày 31/10/2024, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng TBT (Bên mời thầu) đã có công văn số 311/CV - 2024 về việc làm rõ E-HSMT Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công) gửi tới các nhà thầu. Qua đó Bên mời thầu đã trả lời 5 nội dung mà nhà thầu đưa ra: Đối với nội dung thời gian thực hiện hợp đồng, Bên mời thầu khẳng định theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở đường Bắc Kênh Mới, huyện An Phú, tỉnh An Giang thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024.

Do dự án sử dụng nguồn vốn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 và thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 nên để đảm bảo thời gian thực hiện dự án và giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương trong năm 2024 theo quy định Luật Ngân sách nên gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công) dự án: Kè chống sạt lở đường Bắc Kênh Mới, huyện An Phú, tỉnh An Giang có thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chấp thuận tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2024. Do đó, đề nghị nhà thầu thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Đối với nội dung chứng chỉ năng lực nhân sự: Bên mời thầu khẳng định nhà thầu có chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình thủy lợi thì có giá trị tương đương như chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực thi công công trình nông nghiệp và PTNT.

Đối với nội dung số lượng chỉ huy trưởng: Do dự án sử dựng vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 (phải thi công hoàn thành công trình trong năm 2024) nên phải đẩy nhanh tiến độ thi công ngày đêm, 3 ca 4 kíp nên phải đảm bảo việc huy động nhiều nguồn lực nhân sự cho công trình. Do vậy, E-HSMT quy định 02 nhân sự chỉ huy trưởng để có thể quản lý từ 02 tổ đội thi công trở lên để đảm bảo tiến thực hiện dự án.

Đối với nội dung nguồn lực tài chính: Căn cứ theo thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 và thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày thì nội dung “Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu” được quy định tại E-HSMT được duyệt của gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công) dự án: Kè chống sạt lở đường Bắc Kênh Mới, huyện An Phú, tỉnh An Giang là đúng quy định theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời đảm theo thời gian thực hiện dự và thời gian thực hiện gói thầu.

Đối với nội dung công nhân kỹ thuật: Bên mời thầu cho rằng không có yêu cầu công nhân kỹ thuật như nhà thầu phản ánh.

Một phần kiến nghị của nhà thầu cho thấy sự bất cấp của gói thầu. Nguồn MSC

Tuy vậy một số nhà thầu cho rằng những nội dung trả lời của bên mời thầu vẫn chưa thuyết phục nên ngày 2/11 tiếp tục gửi kiến nghị. Nhà thầu cho rằng: Căn cứ vào khối lượng và nội dung công việc thực hiện trong hồ sơ mời thầu: Cừ BTCT dự ứng lực SW400A L=14m khối lượng 11.900md; cọc BTCT DUL D500B khối lượng: 502m + 26.138m.

Chưa tính đến các nội dung công việc thi công khác, riêng công tác sản xuất cọc và đưa đến công trình thì thời gian đã tốn hơn 30 ngày vậy bên mời thầu và chủ đầu tư đang đưa ra tiến độ thi công cho gói thầu mà từ khi mở đầu đã không đáp ứng thời gian vậy bên chủ đầu tư đã có phương án sau khi ký kết hợp đồng hay căn theo nội dung tiến độ 30 ngày và xử phạt nhà thầu nếu không đáp ứng tiến độ đã ký kết!

Đồng thời đề nghị Chủ đầu tư có văn bản trả lời chính thức về công tác tiến độ, cũng như xem xét lại 2 chỉ huy trưởng tại tiêu chí nhân sự chủ chốt bởi Chỉ huy trưởng là người đại diện công ty điều hành, quản lý và làm việc trực tiếp với CĐT, đơn vị TVGS mang tính chất pháp lý cao nhất tại công trường, việc yêu cầu 1 nhà thầu với 2 vị trí CHT là đang làm phân tán quyền lực và khó khăn trong việc điều phối; để đẩy nhanh tiến độ hoặc tăng cường mũi thi công thì bên mời thầu có thể đề xuất tăng cường cán bộ kỹ thuật là người trực tiếp chỉ đạo thi công ở hiện trường đề nghị bên mời thầu xem xét lại yếu tố nhân sự CHT ở đây, và hiện tại ở các dự án tại Việt Nam vẫn chưa có tiền lệ 1 công ty trong 1 công trình bố trí cùng lúc song song 2 nhân sự CHT cùng làm việc??.

Theo một số nhà thầu trong lĩnh vực xây lắp chia sẻ, hiện có nhiều dự án chậm tiến độ, không thể hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn bởi quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư kéo dài, khiến khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp thường bị kéo dài sang quý IV, đẩy áp lực tiến độ, rủi ro về phía nhà thầu xây lắp. Theo chỉ đạo của một số địa phương, đối với các đơn vị không hoàn thành kế hoạch, số vốn phân bổ trong năm sẽ bị cắt, không phân bổ lại cho năm sau. Trong nhiều trường hợp, nhà thầu thi công cũng liên đới chịu trách nhiệm khi dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân, bất chấp lý do khách quan.



Chuyên gia về đấu thầu cho rằng, việc đưa ra yêu cầu về thời gian thực hiện hợp đồng phải căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, dựa trên những tính toán phù hợp với khả năng triển khai của nhà thầu. Trường hợp do áp lực giải ngân kế hoạch vốn mà yêu cầu gấp rút về thời gian thực hiện hợp đồng, sẽ đẩy rủi ro rất lớn về phía nhà thầu, từ đó phát sinh nhiều hệ lụy cho các bên.

Được biết, Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công) dự kiến 9/11 mới hoàn thành mở thầu. Gói thầu này thuộc dự án Kè chống sạt lở đường Bắc Kênh Mới, UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định 874/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện An Phú chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng TBT mời thầu

Dự án được đầu tư nhằm bảo vệ chống sạt lở nguy hiểm bờ kênh, phòng tránh thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước,bảo vệ các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng xã hội tại khu vực thị trấn An Phú và xã Phú Hội, huyện An Phú; Khôi phục cơ sở hạ tầng giao thống đường bộ, giúp giao thông trên tuyến phía Bắc của Kênh Mới kết nối từ cầu Kênh mới (giáp Quốc lộ 91C) đến cầu Phú Hội (giáp ĐT.957) và các khu vực lân cận được thông suốt và liên tục. Tạo ổn định và ngăn ngừa khả năng tiếp tục sạt lở đường bờ sông trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Tuyến kè có chiều dài 850m gồm 3 đoạn: Đoạn 1 dài 407m từ KDC Kênh Mới đến cầu Tôn Đức Thắng; Đoạn 2 dài 400m từ cầu Tôn Đức Thắng đến cống Ba Đạm; Đoạn 3 dài 43m từ cống Ba Đạm hướng về phái ĐT 957.

Sau khi kè xong nhà thầu phải hoàn trả đường giao thông và hệ thống thoát nước sau kè. Với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng hơn 100 tỷ đồng; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 14 tỷ đồng; chi phí dự phòng 10,663 tỷ đồng và một vài chi phí khác. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách dự phòng Trung ương 2023 là 130 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng