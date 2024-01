Ai đứng sau Cty George Glory Việt Nam bị phạt do vi phạm môi trường?

Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt Nam ở cụm công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) gần 500 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt Nam. (Ảnh: Báo Hải Dương). Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt Nam được thành lập từ tháng 1/2019, đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giày dép. Công ty này do ông Chen, Hsien-Jung (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, ông Chen, Hsien-Jung còn đại diện cho Công ty Cổ phần Quốc tế Vinamode, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển GCI Việt Nam.



Trở lại việc Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt Nam bị Bộ Tài nguyên và Môi trường phạt gần 500 triệu đồng. Trong đó, công ty này bị xử phạt 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường khi thực hiện dự án theo quy định; xử phạt 150 triệu đồng do xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải 40 m3/ngày đêm; xử phạt 15 triệu đồng do không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo quy định.

Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt Nam còn bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường trong thời gian 4,5 tháng kể từ ngày nhận được quyết định. Ngoài ra công ty bị buộc chi trả hơn 13 triệu đồng kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Trước đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương và TP Hà Nội do tình trạng ô nhiễm nguồn nước gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong danh sách kiểm tra gồm: Công ty CP Xây dựng - du lịch Hà Hải, Công ty TNHH Ford Việt Nam (cùng ở TP Hải Dương), Công ty Dệt Hopex, Công ty Cổ phần Xây dựng bất động sản Hoàng Kim, Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương (cùng ở huyện Cẩm Giàng) và Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt Nam ở huyện Ninh Giang. Thời kỳ kiểm tra từ năm 2020 đến nay.