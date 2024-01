Ai đứng sau công ty Minh Cường Bạc Liêu gian lận thầu?

Theo báo Đấu Thầu, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu (Công ty Minh Cường Bạc Liêu), kể từ ngày 25/12/2023.

Tuyến đường đê Đông do Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu thi công. (Ảnh: Tiền Phong). Theo tìm hiểu, Công ty Minh Cường Bạc Liêu được thành lập từ năm 1997, có địa chỉ trụ sở tại 247 Ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Lâm Minh Cường, sinh năm 1971, ở Bạc Liêu. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty Minh Cường Bạc Liêu là xây dựng nhà các loại.



Công ty Minh Cường Bạc Liêu từng tham gia khoảng 87 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 50 gói và 8 gói chưa có kết quả, 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu là gần 24,4 tỷ đồng, trong đó có hơn 1,6 tỷ đồng là các gói được chỉ định thầu.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), nhà thầu này từng trúng Gói thầu Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung thuộc dự án Xây dựng tuyến lộ phía Tây kênh 7 ấp 17, từ cầu Kênh 4 - cầu Giồng Me (trúng thầu năm 2020 với giá 3,533 tỷ đồng). Tháng 10/2023, Công an tỉnh Bạc Liêu chọn nhà thầu này thực hiện gói thầu Cải tạo, sửa chữa sơn tường ngoài nhà ở tập thể Công an tỉnh.

Trước đó, Công ty Minh Cường Bạc Liêu bị cấm thầu 5 năm ở Bạc Liêu là do doanh nghiệp này có hành vi gian lận, cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Gói thầu số 02 có giá 11,244 tỷ đồng, thuộc dự án Xây dựng đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, do UBND huyện Hòa Bình làm chủ đầu tư. Công ty Minh Cường Bạc Liêu trúng thầu với giá 11,216 tỷ đồng, thời gian thực hiện 240 ngày.

Được khởi công từ ngày 4/12/2017, việc thực hiện Gói thầu phát sinh hàng loạt bất cập khiến Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phải tiến hành thanh tra đột xuất. Theo đó, gói thầu liên tục được nhà thầu và chủ đầu tư thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành hợp đồng. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình chấp nhận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng cho Minh Cường Bạc Liêu là không đảm bảo các trường hợp được điều chỉnh, vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng.