ACV "bốc hơi" hàng tỷ đồng lợi nhuận năm 2020 vì COVID-19

Quý 4/2020, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận doanh thu thuần trên 1.701 tỷ đồng, giảm 65% khiến lợi nhuận gộp giảm sâu 91% về 215 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp chưa đến 13%.



ACV cho biết doanh thu thuần và các chi phí quản lý, bán hàng giảm do chịu tác động của đại dịch Covid-19. Chi phí tài chính tăng gấp 11 lần do lỗ chênh lệch tỷ giá và doanh thu tài chính giảm mạnh do không có lãi chênh lệch tỷ giá như cùng kỳ.

Do vậy, ACV có lãi ròng 349 tỷ đồng, giảm 85% so cùng kỳ nhưng kết quả này đã cải thiện so với kết quả kinh doanh của các quý trước.

Nguồn: ACV.

Lũy kế cả năm qua, ACV đạt doanh thu thuần gần 7.784 tỷ đồng và lãi ròng trên 1.718 tỷ đồng, giảm tương ứng 58% và 79%.

Khi hoạt động cốt lõi bị suy giảm trầm trọng, ACV lại được nâng đỡ bởi khoản doanh thu tài chính dồi dào nhờ tiền gửi ngân hàng. Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu tài chính lên đến 2.220 tỷ đồng và đóng góp phần lớn trong lãi ròng của ACV.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản của ACV đạt gần 57.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.180 tỷ so với đầu năm. Doanh nghiệp vẫn duy trì lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn lớn với 33.684 tỷ đồng, tăng 2.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và chiếm 59% tổng tài sản.

Với kết quả này, Công ty chỉ mới đạt gần 69% kế hoạch về doanh thu, nhưng hoàn thành 104% kế hoạch về lãi trước thuế.

Về năm 2021, khối Phân tích thuộc CTCK Rồng Việt (VDSC Research) cho rằng các chuyến bay quốc tế sẽ trở lại vào nửa cuối năm 2021. Với giả định này, VDSC Reseach dự báo sản lượng hành khách quốc tế đạt 9,3 triệu khách, tăng 80% so với năm 2020, trong khi sản lượng khách nội địa ước đạt 69 triệu lượt, tăng 20% so với năm 2020. Điều này sẽ giúp củng cố phần nào cho triển vọng của ACV trong năm 2021.