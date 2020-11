ACV báo lãi 141 tỷ đồng trong quý 3 phần lớn nhờ lãi tiền gửi ngân hàng

Tại buổi họp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đoàn công tác của Ủy ban, ACV cho biết dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT ACV cho biết sản lượng vận chuyển hành khách qua các cảng hàng không giảm 51 triệu khách, giảm 44% so với dự kiến đầu năm trước khi có dịch. Tổng doanh thu giảm 11.356 tỷ đồng tương ứng giảm 53%, trong đó doanh thu từ dịch vụ hàng không giảm đến 11.669 tỷ đồng tương ứng giảm 60%. Tổng lợi nhuận trước thuế cũng giảm đến 9.497 tỷ đồng tương ứng giảm đến 80% so với dự kiến đầu năm trước khi có dịch. ACV đưa ra dự kiến tác động đến kế hoạch kinh doanh và dòng tiền giai đoạn 2021 - 2025 như sau: Tổng hành khách đạt 597 triệu lượt, giảm 24% tương đương 184 triệu khách so với dự kiến không có dịch Covid-19; tổng doanh thu đạt 111 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 20% tương đương hơn 28 nghìn tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt 62 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 28%, tương ứng 17 nghìn tỷ đồng so với dự kiến không có Covid-19. Về dòng tiền tích lũy hàng năm để đầu tư đến năm 2025, ACV dự kiến giảm 24.761 tỷ đồng so với dự kiến khi không có dịch Covid-19 (là phương án trước khi có dịch Covid-19 sau khi chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt 9% mệnh giá có cổ phần).