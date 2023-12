6 tỷ phú nổi tiếng không để lại tài sản cho con

Tỷ phủ Bill Gates - người từng nắm giữ vị trí giàu nhất thế giới trong nhiều năm nổi tiếng với tuyên bố không để lại tài sản cho 3 con. Ảnh: BI Tỷ phú Bill Gates chia sẻ ông lo ngại việc có quá nhiều tiền sẽ khiến các con sẽ trở nên "méo mó" hơn. Vì vậy, Bill Gates dự định chia cho mỗi người trong ba con khoảng 10 triệu USD - một số tiền rất nhỏ so với gia sản của ông. Ảnh: People Bill Gates cùng vợ cũ Melinda đã cùng ký hiệp ước với quỹ từ thiện để cống hiến hàng trăm tỷ USD phục vụ cộng đồng. Ảnh: BI Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói rằng ông muốn để lại cho con cái mình "vừa đủ để chúng cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cũng không quá nhiều để chúng không muốn làm gì". Ảnh: BI Warren Buffett cam kết dành hơn 99% tài sản của mình cho tổ chức từ thiện và chỉ để lại số tài sản tương đối ít cho các con của mình. Ảnh: Getty Khi đón con gái đầu lòng Max chào đời vào năm 2015, tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan tuyên bố không có kế hoạch cho cô bé thừa kế hàng tỷ USD. Ảnh: Today Show Thay vào đó, vợ chồng CEO Facebook thành lập quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn. Ảnh:

Cosmopolitan Mark Zuckerberg cho biết, gia đình sẽ tặng 99% cổ phần công ty trong suốt cuộc đời cho một quỹ tự thành lập nhằm "thúc đẩy bình đẳng cho tất cả trẻ em ở thế hệ sau. Ảnh: Getty Ted Turner là ông trùm truyền thông Mỹ và là người sáng lập kênh CNN. Ông đã ký tên vào The Giving Pledge - một chiến dịch khuyến khích người giàu có đóng góp phần lớn tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện được thành lập bởi Bill Gates. Ảnh: Getty Reed Hastings là tỷ phú đồng sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành Netflix. Đi lên từ hai bàn tay trắng, tỷ phú này hiểu giá trị của lao động và muốn con cái của mình cũng phải chăm chỉ làm việc thay vì sống trong nhung lụa cả đời. Ảnh: VIP Brand Academy Reed Hastings đã ký tên vào chiến dịch The Giving Pledge, khẳng định sẽ không để lại nhiều tài sản cho con cái. Ảnh: Netflix George Lucas là người đứng sau series Chiến tranh giữa các vì sao. Sau khi bán công ty Lucasfilm của mình cho Disney, ông đã thu về khoảng 4 tỷ USD. Ảnh: Wiki Thế nhưng, George Lucas tuyên bố phần lớn tài sản của mình sẽ được dành cho hoạt động từ thiện giáo dục chứ không phải cho 4 người con. Lucas cũng đã cam kết dành một nửa tài sản của mình cho tổ chức từ thiện The Giving Pledge. Ảnh: GettyChặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

