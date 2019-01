5 doanh nhân Việt tiêu biểu nhất năm 2018

Năm 2018 được xem là năm vô cùng bận rộn với tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Ngoài việc chính thức ra mắt hai mẫu xe hơi tại Paris Motor Show 2018, Vingroup còn trình làng điện thoại Vsmart, công bố mô hình VinCity, Đại học VinUni... và khánh thành tòa nhà Landmark81 cao nhất Việt Nam với độ cao 461m. Ảnh: Internet. Ngày cuối năm, Vingroup này còn "chơi lớn" khi khai trương cùng lúc 117 cửa hàng VinMart+ chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số cửa hàng lên con số 1.700 trên cả nước. Ảnh: Vingroup. Hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu có nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính cả lượng cổ phiếu sở hữu gián tiếp qua CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hơn 190.000 tỷ đồng. Ảnh: Brands Vietnam. Ông Phạm Nhật Vượng cũng là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam trong danh sách tỷ phú đô la do Forbes công bố. Tính đến ngày 4/1/2018, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khoảng 6,6 tỷ USD. Ảnh: Internet. Là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu 2,3 tỷ USD. Ảnh: CafeLand. Đầu năm 2018, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đưa HDBank lên niêm yết tại sàn Hose. Không chỉ là CEO của Vietjet Air, bà Thảo còn là Phó Chủ tịch HĐQT và sở hữu 3,7% cổ phần của ngân hàng HDBank. Ảnh: VOV. Hiện tại, Vietjet là hãng hàng không có giá trị lớn thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore Airlines với vốn hóa đạt hơn 66.000 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD). Ảnh: Lao động. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) & Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - là 1 trong 4 tên tuổi tỷ phú USD được nhắc đến trong cả năm 2018. Ảnh: Zing. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thaco ghi nhận 39.800 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 13% và 29% so với cùng kỳ 2017. Ảnh: Xehay. Chỉ trong 1 năm, tỷ phú Trần Đình Long được Tạp chí Forbes nhắc tới 2 lần. Đầu tiên là sự bùng nổ về giá trị giao dịch của cổ phiếu HPG giúp ông lọt vào danh sách tỷ phú USD do Forbes công bố hồi tháng 3/2018. Ảnh: Zing Đầu tháng 12/2018, "vua thép" Trần Đình Long không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes trước khi trở lại danh sách này chỉ sau vài ngày với tổng tài sản đạt 1 tỷ USD. Ảnh: Internet. CEO Vinamilk - bà Mai Kiều Liên vinh dự trở thành người phụ nữ Việt Nam nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của Forbes Việt Nam ngày 18/10/2018. Ảnh: Brands Vietnam. Hơn 40 năm dẫn dắt Vinamilk, bà Mai Kiều Liên đã đưa công ty trở thành trường hợp thành công điển hình nhất của khối doanh nghiệp Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Ảnh: Vietnammoi. 2018 là năm thứ ba liên tiếp Vinamilk giữ ngôi vị quán quân thị trường chứng khoán về lợi nhuận. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại 40 thị trường trên thế giới. Ảnh: Internet. Video: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có gì sau 9 tháng làm xe Vinfast. Nguồn: Youtube.

Năm 2018 được xem là năm vô cùng bận rộn với tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Ngoài việc chính thức ra mắt hai mẫu xe hơi tại Paris Motor Show 2018, Vingroup còn trình làng điện thoại Vsmart, công bố mô hình VinCity, Đại học VinUni... và khánh thành tòa nhà Landmark81 cao nhất Việt Nam với độ cao 461m. Ảnh: Internet. Ngày cuối năm, Vingroup này còn "chơi lớn" khi khai trương cùng lúc 117 cửa hàng VinMart+ chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số cửa hàng lên con số 1.700 trên cả nước. Ảnh: Vingroup. Hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu có nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính cả lượng cổ phiếu sở hữu gián tiếp qua CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hơn 190.000 tỷ đồng. Ảnh: Brands Vietnam. Ông Phạm Nhật Vượng cũng là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam trong danh sách tỷ phú đô la do Forbes công bố. Tính đến ngày 4/1/2018, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khoảng 6,6 tỷ USD. Ảnh: Internet. Là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu 2,3 tỷ USD. Ảnh: CafeLand. Đầu năm 2018, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đưa HDBank lên niêm yết tại sàn Hose. Không chỉ là CEO của Vietjet Air, bà Thảo còn là Phó Chủ tịch HĐQT và sở hữu 3,7% cổ phần của ngân hàng HDBank. Ảnh: VOV. Hiện tại, Vietjet là hãng hàng không có giá trị lớn thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore Airlines với vốn hóa đạt hơn 66.000 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD). Ảnh: Lao động. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) & Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - là 1 trong 4 tên tuổi tỷ phú USD được nhắc đến trong cả năm 2018. Ảnh: Zing. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thaco ghi nhận 39.800 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 13% và 29% so với cùng kỳ 2017. Ảnh: Xehay. Chỉ trong 1 năm, tỷ phú Trần Đình Long được Tạp chí Forbes nhắc tới 2 lần. Đầu tiên là sự bùng nổ về giá trị giao dịch của cổ phiếu HPG giúp ông lọt vào danh sách tỷ phú USD do Forbes công bố hồi tháng 3/2018. Ảnh: Zing Đầu tháng 12/2018, "vua thép" Trần Đình Long không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes trước khi trở lại danh sách này chỉ sau vài ngày với tổng tài sản đạt 1 tỷ USD. Ảnh: Internet. CEO Vinamilk - bà Mai Kiều Liên vinh dự trở thành người phụ nữ Việt Nam nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của Forbes Việt Nam ngày 18/10/2018. Ảnh: Brands Vietnam. Hơn 40 năm dẫn dắt Vinamilk, bà Mai Kiều Liên đã đưa công ty trở thành trường hợp thành công điển hình nhất của khối doanh nghiệp Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Ảnh: Vietnammoi. 2018 là năm thứ ba liên tiếp Vinamilk giữ ngôi vị quán quân thị trường chứng khoán về lợi nhuận. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại 40 thị trường trên thế giới. Ảnh: Internet. Video: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có gì sau 9 tháng làm xe Vinfast. Nguồn: Youtube.