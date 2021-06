3 loại thịt bò đắt hơn vàng chỉ dành cho giới siêu giàu

Thịt bò Blonde Aquitaine hay đôi khi còn gọi là thịt bò Polmard (vì trên thế giới chỉ có duy nhất gia đình nhà Polmard cung cấp mặt hàng này) được xếp vào hàng thịt bò đắt nhất thế giới, sánh ngang, thậm chí là vượt qua cả thịt bò Kobe. Thịt bò Blonde Aquitaine khai thác từ những con bò nuôi trong không gian thoải mái, chúng được đi lại tự do ngoài trời và trò chuyện với chủ. Sau khi thịt, những miếng thịt bò này sẽ được bảo quản thịt môi trường lạnh - 43 độ C và không khí lạnh thổi ở tốc độ 120km/giờ. Miếng thịt sẽ được để như thế trong thời gian dài. Mỗi tuần, trang trại Polmard chỉ làm thịt 4 con bò, sau đó lại mang đi ủ đông cả chục năm nên thành phẩm của nó rất khan hiếm và đắt đỏ. Được biết một miếng thịt làm bít tết từ phần cote de boeuf (phần thịt thăn ngoại, có dính kèm theo cây sườn) ngủ đông từ năm 2000 đến giờ có giá lên tới 3.200 USD, tương đương khoảng 74 triệu đồng. Thịt bò Kobe nổi tiếng về cả hương vị lẫn mức giá trên trời. Mỗi kg bò Kobe giá từ 500 - 3.000 USD (tương đương từ 11,4 - 70 triệu đồng). Lý do khiến thịt bò Kobe đắt đỏ là bởi chúng rất hiếm, chi phí chăm sóc cao cũng như chất lượng thơm ngon độc đáo. Ở mỗi giai đoạn, bò Kobe lại được chăm sóc theo một chế độ riêng, đặc thù. Thịt bò Kobe nổi tiếng thế giới với phần mỡ vân cẩm thạch dày đặc và vị thơm ngon béo ngậy. Thịt bò Matsuzaka (nuôi ở khu vực Matsuzaka, tỉnh Mie, Nhật Bản) đươc đánh giá là loại thịt bò mềm nhất thế giới. Matsusaku được lấy thịt từ bò cái đen của Nhật Bản. Tuy nhiên, con bò này phải được nuôi ít nhất 12 tháng tại tỉnh Mie và chưa sinh sản lần nào. Thịt bò Matsusaka khá hiếm, bởi chỉ có một số lượng con nhất định được mổ thịt mỗi năm. Tại các cửa hàng, giá loại thịt này dao động khoảng 500 USD/kg (tương đương 11,4 triệu đồng/kg). Cuối tháng 11 hàng năm, ở Matsusaka lại diễn ra cuộc đấu giá thịt bò. Vào năm 2002, con bò đoạt giải nhất đã được mua lại với giá cao nhất lịch sử là 50 triệu yên, tương đương gần 10 tỷ đồng. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Thịt bò nhưng không phải từ con bò. Nguồn: VTV24



