3 loại quả xưa “rụng đầy gốc” giờ thành đặc sản “đắt như vàng“

Trước đây, chanh yên là loại quả dại trong rừng, chín không ai hái, rụng đầy gốc. Tuy nhiên, mấy năm gần đây chanh yên được săn lùng ráo riết dù giá đắt đỏ gấp nhiều lần. Ảnh: Internet Chanh yên rừng có giá dao động từ 75.000 - 90.000 đồng/kg, gấp khoảng 3 lần giá các loại chanh khác. Ảnh: Vietnamnet Trên thị trường có 2 loại chanh yên, một là chanh rừng được thu hoạch trong tự nhiên và một loại do người dân trồng. Chanh yên rừng quả nhỏ hơn, vỏ xù xì, cùi ăn rất đắng. Còn chanh yên trồng cùi ngọt hơn và quả cũng to hơn. Ảnh: Vietnamnet Dịp Tết, chanh yên khổng lồ nặng 2kg, bán ra thị trường với giá 300.000 đồng. Ảnh: PhunuVietNam Những năm gần đây, me rừng được bán nhiều trên chợ mạng với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Me rừng trông rất đẹp mắt lại kích thích vị giác nên được các chị em thi nhau đặt mua. Ảnh: Facebook Me rừng vốn mọc hoang ở nhiều tỉnh thành vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, miền Trung, Tây Nguyên. Trước đây, me rừng chín rụng đầy gốc, người dân địa phương đi rừng hái để ăn đỡ khát. Ảnh: Facebook Mọc dại ở đồi núi các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La..., quả dọc xưa kia chín rụng đầy rừng, người dân thi thoảng vào nhặt về để nấu canh chua. Ảnh: Internet Nhưng ngày nay, quả dọc trở thành đặc sản được nhiều chị em ở thành phố tìm mua để nấu canh, kho cá... Ảnh: Facebook Trên chợ mạng, quả dọc được rao bán từ 50.000 - 80.000 đồng/kg. Do số lượng có hạn nên khách mua nhiều phải đặt trước vài hôm mới gom đủ hàng. Ảnh: FacebookĐặc sản Tết vào mùa. Nguồn: VTV24

