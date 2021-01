3 loại hoa độc lạ hút khách dịp Tết Tân Sửu 2021

Một trong những loại hoa độc đáo trên thị trường Tết Nguyên đán 2021 là hoa đào, hoa mai...được làm từ len sợi của anh Đỗ Quang (Bến Tre). Ảnh: Vietnamnet. Dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân, những sợi len đa màu sắc biến hóa thành tác phẩm hoa đào, hoa mai nghệ thuật có giá tới cả chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Theo anh Quang, trong dịp Tết Nguyên đán, những chậu hoa đào, hoa mai cao khoảng 80cm, có giá từ 2-5 triệu đồng/chậu được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Vietnamnet. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hoa đất sét trở thành một lựa chọn thú vị cho người chơi hoa. Ảnh: Hanoimoi. Hoa đất được tạo nên từ loại đất sét tinh được nhập khẩu từ Nhật, có độ bền cao, không bị khô nứt và giữ được độ bền màu theo thời gian. Ảnh: Hanoimoi. Từ loại bột đất, các nghệ nhân khéo léo cho ra đời những bông hoa đẹp như thật và đa dạng về chủng loại từ hoa sen, hoa hoa mai, phong lan...Ảnh: Shopee. Do phải làm rất kỳ công, tỉ mỉ nên giá hoa đất sét cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 - 4 lần so với hoa đá, hoa lụa giả. Có những bức tranh hoa đất sét giá tới 2-3 triệu đồng. Ảnh: Facebook.Hoa ly kép độc lạ với giá 35.000 - 50.000 đồng/cành cũng được nhiều chị em đặt mua ngay từ bây giờ để chơi Tết vì lo "cháy" hàng. Ảnh: Facebook. Khác với hoa ly thông thường, hoa ly kép có nhiều tầng cánh, khi nở to và dày dặn hơn rất nhiều. Phom hoa vì thế trông rất lạ mắt, mùi thơm cũng nồng nàn hơn. Ảnh: Facebook. Giá hoa ly kép dao động từ 180.000 - 250.000 đồng/bó (5 cành). Ảnh: Facebook. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

