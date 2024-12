Tận mục dòng máy bay Boeing 737 vừa gặp nạn tại Hàn Quốc

Sáng 29/12, một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air, chở tổng cộng 181 hành khách từ Bangkok (Thái Lan), gặp sự cố với càng đáp khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 288km. Ảnh: Reuters Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay bốc cháy dữ dội và vỡ thành nhiều phần. Thảm kịch khiến gần 180 người thiệt mạng. Ảnh: Yohap Boeing 737-800 là một trong những máy bay phổ biến nhất thế giới với gần 200 hãng hàng không sử dụng, chiếm khoảng 15% đội bay toàn cầu. Ảnh: AviationSource News Ra mắt vào năm 1993, 737-800 là một biến thể của dòng máy bay Boeing 737. Ảnh: BoeingBoeing 737-800 cũng là phiên bản phổ biến nhất cho đến nay, chiếm hơn một nửa số máy bay dòng 737 được triển khai thương mại. Ảnh: Flapper 737-800 có sức chứa 162 hành khách theo bố cục hai hạng ghế hoặc 189 hành khách theo bố cục một hạng ghế. Ảnh: Live and Let's Fly Boeing 737-800 rất phổ biến ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Boeing đã giao khoảng 5.000 chiếc cho khách hàng kể từ năm 1998. Ảnh: ASCEND Airways Theo Straits Times, máy bay Boeing 737-800 được các chuyên gia hàng không đánh giá là một phi cơ an toàn. Tuy nhiên, mẫu máy bay này từng liên quan đến nhiều vụ tai nạn trên đường băng. Ảnh: Wiki Dù vậy, lỗi con người được cho là nguyên nhân gây ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến mẫu phi cơ này. Ảnh: San Luis Obispo Năm 2022, một chiếc Boeing 737-800 của China Eastern Airlines đi từ Côn Minh ở tỉnh Vân Nam đến Quảng Châu (Trung Quốc) đã lao thẳng vào một ngọn núi, khiến toàn bộ 132 hành khách thiệt mạng. Lý do khiến máy bay đột ngột mất độ cao vẫn còn là một bí ẩn. Ảnh: TTXVN Tháng 9/2020, chiếc Boeing 737-800 của Air India Express chở nhiều người Ấn Độ về từ Dubai đã vượt quá đường băng và gặp nạn khi đang hạ cánh ở sân bay quốc tế Calicut của Ấn Độ. Vụ việc khiến 21 người thiệt mạng. Ảnh: The Financial Express

