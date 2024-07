3 làng đại gia giàu nức tiếng ở miền Bắc

Làng Phú An (xã Cát Thành, tỉnh Nam Định) nổi tiếng là " làng đại gia" với số lượng dinh thự, lâu đài nhiều nhất tỉnh Nam Định. Ảnh: @nongthonvietnam1, @quannamdinh Làng Phú An chỉ kéo dài khoảng 2km nhưng lâu đài, dinh thự, nhà cao tầng mọc san sát nhau. Ảnh: Hải Đăng TV 80% người dân trong làng theo nghề vận tải đường thủy. Đội tàu vận tải của làng Phú An có hàng trăm chiếc chạy dọc khắp các dòng sông từ Bắc vào Nam và cả đường biển quốc tế. Ảnh: Hải Đăng TV Theo thông tin trên báo Nam Định, phần lớn của cải của người dân làng Phú An là những chiếc tàu thủy có tải trọng từ 1.000 - 5.500 tấn, trị giá mỗi chiếc hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Truyền hình Quốc Hội Ước tính thu nhập của thủy thủ trên tàu khoảng 15 triệu/tháng, thuyền trưởng khoảng 35 triệu, nếu tàu vận chuyển vào Sài Gòn thì sẽ vào khoảng 30 - 40 triệu, riêng tàu đi quốc tế, thu nhập còn gấp nhiều lần. Ảnh: Hanoi24h Làng Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) được mệnh danh là làng giàu có bậc nhất miền Bắc với hàng chục căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Ảnh: Pháp luật & xã hội Xã Ninh Hiệp nổi tiếng với nghề buôn bán vải, quần áo mấy chục năm qua. Đây là nơi trung chuyển các sản phẩm vải vóc Trung Quốc lớn nhất miền Bắc với hàng nghìn ki ốt to, nhỏ, san sát...Ảnh: Pháp luật & xã hội Vài năm nay, số lượng biệt thự lớn mọc lên ở Ninh Hiệp rất nhiều. Ảnh: Pháp luật & xã hội Dù ở ngoại thành Hà Nội song ai lần đầu đặt chân đến đây cũng đều cảm thấy bất ngờ trước sự giàu có của Ninh Hiệp. Ảnh: Pháp luật & xã hội Thôn Miêng Thượng (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là một trong những "làng tỷ phú" nổi tiếng ở miền Bắc. Cả làng phất lên nhờ công việc bán thịt lợn tại các khu chợ. Ảnh: Vietnamnet Đến Miêng Thượng, nhiều người có cảm giác như đang đi giữa một khu phố toàn biệt thự. Ảnh: Vietnamnet Những ngôi biệt thự bề thế san sát nhau khiến ai nấy đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Ảnh: Vietnamnet Nhờ chịu khó làm ăn, giờ đây làng Miêng Thượng đã trở thành ngôi làng sản sinh rất nhiều tỷ phú. Ảnh: Tổ quốc

