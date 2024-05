Bên trong ngôi làng đại gia toàn dinh thự nức tiếng ở Nam Định

Nằm dọc theo con sông Ninh Cơ, ngôi làng Phú An (thuộc xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, Nam Định) nức tiếng khắp đất nước về độ giàu có, hiếm nơi nào sáng bằng. Ảnh: Tiền phong Làng Phú An có diện tích khoảng 4km2, với trên 800 hộ nhưng 60% là biệt thự, nhà cao tầng. Ảnh: Baophapluat Biệt thự trong làng mang đủ kiểu kiến trúc từ mái vòm, mái cong, thiết kế cầu kỳ theo phong cách Châu Âu. Ảnh: Tiền phong Nhiều người đến ngôi làng không khỏi choáng ngợp trước những lâu đài xa hoa, lộng lẫy tưởng như chỉ có trong phim điện ảnh. Ảnh: Tiền phong Từ xưa, người dân trong làng có nghề thuyền chài, sau đó phát triển vận tải đường sông chở hàng đi các tỉnh buôn bán, đến nay làm cả vận tải biển. Ảnh: Baonamdinh 80% dân cư làng Phú An làm nghề vận tải. Phần lớn giá trị của cải của người dân nơi đây nằm ở những chiếc tàu thủy trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong Nghề vận tải thủy tại làng Phú An phát triển từ những năm 1950. Đến nay, đội tàu trong làng có khoảng 400 phương tiện lớn nhỏ. Ảnh: Tiền phong Trung bình, mỗi gia đình ở làng Phú An đều sở hữu 1 - 2 tàu vận tải. Ảnh: Tiền phong Mỗi chuyến tàu sông sau khi trừ chi phí cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng, còn tàu biển thu về 500 - 600 triệu đồng/tháng. Ảnh: Internet Phần lớn người dân trong làng, kể cả nông dân, đều dư dả để chi tối thiểu 5 triệu/tháng cho bảo hiểm. Ảnh: Tiền phong

