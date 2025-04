Skoda Slavia 2025 từ 500 triệu về Việt Nam, "đối thủ" Toyota Vios?

Skoda Slavia 2025 mới hứa hẹn sẽ tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ sừng sỏ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City nhờ loạt trang bị tiện nghi hiện đại và thiết kế đậm chất châu Âu. Theo thông tin từ một số đại lý, Skoda Slavia hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm, dù chưa có xác nhận chính thức từ Skoda Việt Nam. Dự kiến, mẫu xe sedan Skoda Slavia 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường vào tháng 5 hoặc tháng 6/2025, với phiên bản được lắp ráp trong nước – đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc tại thị trường Việt Nam. Trước đó, vào tháng 3/2025, Skoda Việt Nam từng chia sẻ hình ảnh khuôn viên nhà máy tại Việt Nam, hé lộ sự xuất hiện của Slavia và Kushaq bản CKD. Theo thông tin từ báo India Today (Ấn Độ), linh kiện lắp ráp Slavia tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu từ quốc gia này, nơi Skoda đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất xe cho thị trường châu Á. So với các đối thủ trong phân khúc, điểm mạnh của Slavia nằm ở loạt trang bị công nghệ và tiện nghi hiện đại. Theo tiết lộ từ tư vấn bán hàng đại lý, phiên bản lắp ráp tại Việt Nam sẽ có: Hệ thống đèn chiếu sáng LED. Màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn, dễ quan sát. Ghế da, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và bệ tì tay. Hệ thống điều hòa tự động, âm thanh 6 loa. Đặc biệt, cửa sổ trời – trang bị hiếm thấy trong phân khúc B. Tại thị trường Việt Nam, Slavia dự kiến được trang bị động cơ 1.0L TSI, 3 xi-lanh tăng áp, sản sinh 115 mã lực và 178 Nm mô-men xoắn, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Mức giá khởi điểm cho bản số sàn được kỳ vọng dưới 500 triệu đồng, mở ra lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, theo cấu hình tại Ấn Độ, xe còn có bản máy 1.5L TSI, 4 xi-lanh tăng áp, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp – tuy chưa rõ có được phân phối tại Việt Nam hay không. Một điểm đáng chú ý nữa là khả năng Slavia sẽ được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS, như ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những tính năng này có xuất hiện trên bản thương mại tại Việt Nam hay không. Một số trang bị an toàn khác trên Skoda Slavia 2025 tại Việt Nam được kỳ vọng gồm: Hệ thống cân bằng điện tử (ESC). Hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và 6 túi khí an toàn. Với thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi vượt trội và khả năng vận hành linh hoạt từ động cơ tăng áp, Skoda Slavia được kỳ vọng sẽ là "làn gió mới" đầy sức hút trong phân khúc sedan hạng B – nơi vốn đã khá đông đúc và cạnh tranh khốc liệt. Mức giá xe Skoda Slavia 2025 tại Việt Nam được dự đoán từ khoảng 500 triệu đồng. Nếu được định giá hợp lý, Slavia hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng trẻ, ưa thích công nghệ và sự khác biệt. Video: Xem chi tiết Skoda Slavia 1.0 TSI Sportline 2025.

Skoda Slavia 2025 mới hứa hẹn sẽ tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ sừng sỏ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City nhờ loạt trang bị tiện nghi hiện đại và thiết kế đậm chất châu Âu. Theo thông tin từ một số đại lý, Skoda Slavia hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm, dù chưa có xác nhận chính thức từ Skoda Việt Nam. Dự kiến, mẫu xe sedan Skoda Slavia 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường vào tháng 5 hoặc tháng 6/2025, với phiên bản được lắp ráp trong nước – đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc tại thị trường Việt Nam. Trước đó, vào tháng 3/2025, Skoda Việt Nam từng chia sẻ hình ảnh khuôn viên nhà máy tại Việt Nam, hé lộ sự xuất hiện của Slavia và Kushaq bản CKD. Theo thông tin từ báo India Today (Ấn Độ), linh kiện lắp ráp Slavia tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu từ quốc gia này, nơi Skoda đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất xe cho thị trường châu Á. So với các đối thủ trong phân khúc, điểm mạnh của Slavia nằm ở loạt trang bị công nghệ và tiện nghi hiện đại. Theo tiết lộ từ tư vấn bán hàng đại lý, phiên bản lắp ráp tại Việt Nam sẽ có: Hệ thống đèn chiếu sáng LED. Màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn, dễ quan sát. Ghế da, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và bệ tì tay. Hệ thống điều hòa tự động, âm thanh 6 loa. Đặc biệt, cửa sổ trời – trang bị hiếm thấy trong phân khúc B. Tại thị trường Việt Nam, Slavia dự kiến được trang bị động cơ 1.0L TSI, 3 xi-lanh tăng áp, sản sinh 115 mã lực và 178 Nm mô-men xoắn, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Mức giá khởi điểm cho bản số sàn được kỳ vọng dưới 500 triệu đồng, mở ra lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, theo cấu hình tại Ấn Độ, xe còn có bản máy 1.5L TSI, 4 xi-lanh tăng áp, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp – tuy chưa rõ có được phân phối tại Việt Nam hay không. Một điểm đáng chú ý nữa là khả năng Slavia sẽ được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS, như ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những tính năng này có xuất hiện trên bản thương mại tại Việt Nam hay không. Một số trang bị an toàn khác trên Skoda Slavia 2025 tại Việt Nam được kỳ vọng gồm: Hệ thống cân bằng điện tử (ESC). Hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và 6 túi khí an toàn. Với thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi vượt trội và khả năng vận hành linh hoạt từ động cơ tăng áp, Skoda Slavia được kỳ vọng sẽ là "làn gió mới" đầy sức hút trong phân khúc sedan hạng B – nơi vốn đã khá đông đúc và cạnh tranh khốc liệt. Mức giá xe Skoda Slavia 2025 tại Việt Nam được dự đoán từ khoảng 500 triệu đồng. Nếu được định giá hợp lý, Slavia hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng trẻ, ưa thích công nghệ và sự khác biệt. Video: Xem chi tiết Skoda Slavia 1.0 TSI Sportline 2025.