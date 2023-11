21 nhà xe bị thu hồi giấy phép: Điểm tên Cty AST Group, Công Vàng,... Thành Công

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM vừa thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với 21 nhà xe. Quyết định thu hồi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/11/2023.



Một số đơn vị bị Sở GTVT thu hồi giấy phép như: Công ty Cổ phần AST Group, Công ty du lịch Cổng Vàng, Công ty dịch vụ vận tải HAT, Công ty TNHH vận tải Thành Công, Công ty vận tải Huỳnh Thiện Phúc, Vận tải Quốc Cường, Hợp tác xã vận tải Gia An, Công ty hóa chất Bảo Long, Công ty Thương mại dịch vụ Hồng Cầm, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Kiên Cường, HTX The X Car, HTX vận tải và du lịch Gia An; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vector…

Danh sách chi tiết 21 nhà xe bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. (Ảnh: KT&ĐT).

Lý do thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 21 đơn vị trên là các nhà xe không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục (quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 19, Nghị định 10/2020).

21 đơn vị kinh doanh vận tải chủ yếu đăng ký kinh doanh xe hợp đồng, tuyến cố định, vận tải hàng hóa bằng container... được cấp giấy phép từ tháng 4/2023.