1001 lý do “bom hàng” khiến shipper “cười trong nước mắt“

Một vị khách " bom hàng" với lý do ''phần âm'' bên trong mình đã tự ý đặt đơn mà không xin phép. Ảnh: Thethaovanhoa Có lẽ lúc đặt khách chưa phải "ngồi tù". Ảnh: Vietnamnet Lý do "bùng hàng" không thể đơn giản và thực tế hơn. Ảnh: Vietnamnet Tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Ảnh: Internet Trường hợp này buộc shipper phải ngậm ngùi. Ảnh: Internet Dù có bực mình thì shipper cũng không dám giao hàng cho vị khách côn đồ này. Ảnh: Thethaovanhoa Mất trí nhớ thì chịu rồi. Ảnh: Vietnamnet Khách bảo chỉ đặt cho vui chứ nhất định không nhận hàng. Ảnh: Dân trí Lý do "bom hàng" phổ biến nhưng làm khổ shipper. Ảnh: Internet Hành động "bùng hàng" phá vỡ đi lòng tin giữa người mua và người bán. Ảnh: Internet Video: Shipper "chạy mất dep"

