Shipper Việt cười ra nước mắt vì những chiêu "bom hàng" khó tưởng tượng

Thời gian gần đây, cư dân mạng chứng kiến nhiều vụ việc shipper bị "bom hàng" với giá trị lớn, khiến nhiều người phẫn nộ. Mạng xã hội cũng chia sẻ khá nhiều lý do bi hài khiến khách không nhận hàng đã đặt. Có những lý do "khó đỡ" mà người bán hàng online và shipper cũng khó hình dung ra như đi tù, đã chết, mất trí nhớ... Bận đi đẻ, thời tiết quá nóng nên ngại ra ngoài nhận hàng... cũng là lý do khách đưa ra khi "bom hàng". Nhưng không đủ tiền là nguyên nhân thường gặp nhất! Những lý do này khiến shipper cũng chỉ biết “câm nín” bật khóc. Hiện nay, người đặt hàng có thể "bom hàng" khá dễ dàng mà không cần lý do chính đáng. Và dù là lý do gì đi nữa thì việc các thượng đế tính tình ẩm ương đặt hàng cho vui rồi vô tư "bom" hàng lặn mất tăm khiến nhiều người khốn đốn. Không riêng shipper mà người bán hàng online cũng lãnh hậu quả khi gặp những khách "lầy lội" như trên. Vì thái độ đặt hàng cho vui của các “thượng đế” mà những người giao hàng vừa mất tiền lại mất công. Họ không những không bán được hàng mà mỗi lần nhận đơn hoàn về là phải mất tiền cước.

